Carolina Benvenga il 28 luglio ad Alghero

All’Alguer Summer Festival un appuntamento per i più piccoli e le loro famiglie è in programma per il 28 luglio. Carolina Benvenga, attrice e conduttrice, volto della tv dei ragazzi, cantante e autrice, beniamina dei più piccoli con oltre 1 miliardo di views e oltre 1 milione di iscritti al suo canale YouTube, negli ultimi anni è diventata una vera e propria star del web, sarà ospite per una tappa in Sardegna del palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani, per una magica notte d’estate sotto il cielo di Alghero a due passi dal mare. Un evento organizzato da Shining Production con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero e in collaborazione con Roble Factory.

Biglietti disponibili su Ticketmaster, TicketOne e anche presso Botteghino Atelier#3 via C. Alberto 84, Alghero – M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e Le Ragazze Terribili, via Roma 144, Sassari – infoline 079.278275.

Dopo il successo del tour natalizio, Carolina Benvenga torna in scena da giugno con “Un’estate favolosa”, un nuovo spettacolo all’insegna della musica e del divertimento per i più piccoli e le loro famiglie.

Manca poco all’inizio delle vacanze e a scuola arriva una supplente un po’ bizzarra che trasforma ogni lezione in una spassosa babydance: Carolina! Secondo voi, in così poco tempo, riuscirà a conquistare anche gli alunni più monelli? E come convincerà gli altri insegnanti a far festa insieme a lei? Tra le coreografie e le canzoni più amate dai bambini, venite con noi alla scoperta di uno show che ci farà vivere…un’estate favolosa!

Il nuovo spettacolo è con la regia di Morena D’Onofrio e le coreografie di Fiorella Nolis. “Un’estate favolosa” è prodotto e distribuito da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci.

34 anni, metà romana, metà salentina di Gallipoli, Carolina a 8 anni è già sul set e inizia a lavorare, a 12 con il maestro Abbas Kiarostami, il suo palmares conta decine di film e serie tv. Nel 2012 sceglie di dedicarsi alla conduzione e al mondo dei bambini, iniziando un percorso all’interno di Rai Kids; con la sua empatia e la sua spontaneità, conquista le famiglie italiane. Protagonista e conduttrice de “La posta di YoYo”, programma di punta del canale dedicato ai ragazzi, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ha all’attivo anche diverse collaborazioni con Lo Zecchino d’Oro, un film per il cinema e la pubblicazione di tre libri per bambini. Grazie ai messaggi positivi e educativi che riesce a trasmettere con i suoi video e nei programmi tv di cui è la protagonista, Carolina diventa una sorta di Mary Poppins 2.0: educatrice stravagante, come una sorella maggiore, idolo sul piccolo schermo e su YouTube per le famiglie e per i bambini, che con lei sognano, si divertono e imparano a giocare con la fantasia. Le mamme l’hanno eletta regina del web, contribuendo ad aumentare la popolarità di Carolina. Sono loro le sue prime fan, sostenendola e facendo diventare virali i video che posta sul suo canale YT, con le simpatiche coreografie di baby dance. Sono video di ogni tipo, per tutti i gusti, un modo diverso per giocare con i bambini, che imparano la coordinazione, imparano a cantare, a divertirsi anche se da soli, e a condividere questi momenti con la propria famiglia. Al tempo stesso apprendono i messaggi, che spesso si trovano nelle canzoni stesse, soprattutto negli inediti di Carolina, che regalano sempre immagini, insegnamenti e strumenti importanti per loro. È reduce da un tour nei teatri di tutta Italia con il suo spettacolo natalizio “Un Natale Favoloso… a Teatro” e lo scorso dicembre ha condotto, insieme ad Andrea Dianetti, le prime due puntate dello Zecchino D’Oro andate in onda su Rai1.

L’Alguer Summer Festival si conferma anche quest’anno come uno fra gli appuntamenti estivi in grado di coniugare al meglio un cartellone ricco di appuntamenti di qualità e interesse. All’anfiteatro Ivan Graziani la prossima estate saranno protagonisti: Tedua e Angelina Mango, attesi il 17 luglio per una serata con doppio concerto, Calcutta, in arrivo il 20 luglio, il 28 luglio Carolina Benvenga, poi Emma, sul palco il 30 luglio, il 31 luglio ci saranno Elio e Le Storie Tese e il 3 agosto CCCP – Fedeli alla Linea, entrambe le date sono parte del Festival Abbabula, il 9 agosto, i Pooh, il 10 agosto Marlene Kuntz, il 16 agosto Teenage Dream, Francesco De Gregori il 17 agosto, il 21 agosto, Voglio Tornare negli anni Novanta e il 28 agosto Roberto Vecchioni.