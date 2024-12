Promozione Capodanno Sardi, nessuna traccia del Cap d’Any algherese nel TG regionale

Strategia di promozione dei Capodanno Sardi, Capodanno di Alghero “non pervenuto” nel TGR. “Preferiamo pensare ad una svista, ma il Capodanno algherese non menzionato nel servizio del TG3 sulla conferenza stampa dell’Assessore al Turismo Cuccureddu sulla strategia di promozione dei Capodanno in Sardegna fa sorgere legittimi dubbi. Non è possibile menzionare soltanto gli eventi di Cagliari, peraltro molto criticato, Sassari, Olbia, Castelsardo Dorgali, Nuoro, Bosa e Iglesias e omettere completamente il Capodanno di Alghero, che è stata per tanti anni la città regina dei Capodanno”. Il gruppo di Forza Italia Alghero commenta il servizio televisivo del TGR che in relazione alla campagna promozionale del Capodanno sardo dimentica di menzionare Alghero.

“Crediamo che il Sindaco Cacciotto debba intervenire in tempo reale per chiedere un servizio televisivo riparatore e un intervento integrativo dell’Assessore Cuccureddu. E’ inutile propagandare una campagna promozionale sui media nazionali, che sicuramente arriverà fuori tempo massimo, se poi, invece, Alghero non viene menzionata neppure nel TG Regionale” – dichiarano dal gruppo azzurro.