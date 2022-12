Cap d’Any, tutti gli eventi della settimana ad Alghero

Sarà una settimana intensa quella che ad Alghero anticipa il Santo Natale. Il programma del Cap d’Any, ideato dall’Amministrazione con la Fondazione Alghero, con la collaborazione di numerose associazioni culturali e artistiche locali ed il supporto di Sella & Mosca, partner ufficiale dell’evento, presenta tanta musica di qualità con l’atteso concerto di Fabio Concato e I Musici (giovedì 22 e venerdì 23 ore 21 al Civico Teatro Gavì Ballero), il concerto omaggio a Grazia Deledda di Claudia Crabuzza (20 dicembre), l’appuntamento con il Gospel (21 dicembre) e l’esibizione dei Tenores di Bitti (giovedì 22 dalle ore 18 nelle vie del centro), teatro e animazione per i più piccoli.

Nel cuore di Alghero, in via Carlo Alberto, sempre possibile visitare la mostra “Una finestra su Alghero. Fuori e dentro le mura”, che raccoglie le immagini e i video del territorio di Alghero e degli eventi che negli ultimi anni hanno caratterizzato la Riviera del Corallo e scoprire le originali creazioni di numerosi artisti locali presenti nell’Atelier #3, il bookshop ufficiale della Fondazione Alghero (fino al 23 dicembre aperture ore 9.30/12.30 e 16/20). Per scoprire i dettagli di tutti gli eventi in programma ad Alghero è possibile visitare il sito capdany.algheroturismo.eu/. Il Cap d’Any de l’Alguer è realizzato col contributo della Regione Sardegna – Ass.to al Turismo ed è inserito nel cartellone triennale delle manifestazioni regionali dello spettacolo e della cultura.