Cap d’Any, grande successo per gli eventi dello scorso weekend

Grande riscontro nel weekend per gli appuntamenti del Cap d’Any de l’Alguer predisposti dalla Fondazione Alghero e dall’Assessorato al Turismo. Tutti col naso all’insù per seguire la rassegna musicale itinerante che ha visto gli artisti esibirsi dai balconi delle abitazioni del centro città. La manifestazione, ideata e curata dal maestro Raimondo Dore, e coordinata dalla Rm management, ha visto esibirsi il duo Piero Dore e Piero Soggiu, Sax e chitarra (in piazza Civica), il duo Francesco Scognamillo e Matteo Scala, Sax e chitarra (balconi Allianz fronte Torre Porta Terra) il noto trombettista Andrea Piu (in piazza Municipio), Il duo A+F Antonio Daga e Fabrizio Zara, Voce e chitarra (largo S. Francesco sopra Calise sport) e infine Kia (Chiara Carboni) voce e chitarra (in via Sassari fronte pasticceria Ciro). “I concerti sospesi” proseguono per tutti i sabati e le domeniche sino al 29 dicembre, dalle 18.00 alle 20.00″. Notevole apprezzamento anche per l’iniziativa l’800 ad Alghero con la passeggiata dei figuranti in abito storico (ballerini della scuola 8cento di Bologna) che hanno sfilato per le vie cittadine partendo da piazza Sulis.

La “promenade” è stata seguita da un folto pubblico fino alle 20.30 quando poi è iniziata la cena d’atmosfera al ristorante La Lepanto. L’evento si è chiuso ieri col gran ballo di Natale che ha visto tanti curiosi seguire lo spettacolo nel chiostro di San Francesco. Un fine settimana davvero incredibile per il Villaggio di Natale nella Torre di Sulis illuminata da uno straordinario mapping. In tre giorni ha accolto oltre 2.600 persone tra bambini e adulti provenienti da tutta la Sardegna. Famiglie che hanno sfidato il vento e il freddo per incontrare la magia di Santa Klaus. Si avvicina sempre di più il Natale e la fine dell’anno e nel fine settimana che arriva possiamo già segnalare il concerto tributo ai Beatles, coi Vaghi (giovedi 19), e anche il “Natale in Musica” del Maestro Ivaldi (mercoledi 18) entrambi al Teatro Civico e domenica 22 dicembre la focaccia di Babbo Natale al mercato ortofrutta con sempre l’ottimo “contorno” musicale di Musica dai Balconi.