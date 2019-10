“Camminata tra gli Ulivi, Alghero non ha colto l’occasione”

Ben pubblicizzata da tutti gli organi di stampa si è parlato in questi giorni della “Camminata tra gli Ulivi”, iniziativa promossa dall’associazione nazionale citta dell’olio. Molti comuni della Sardegna hanno aderito e domenica 27 ottobre parteciperanno con iniziative a supporto oltre che con la classica camminata. Certo è un peccato che Alghero citta dell’Olio, ben evidenziato all’ingresso della città, non abbia colto neanche quest’anno questa opportunità in un Autunno gia inoltrato. Orfani di Mondo Rurale che compensava negli anni precedenti iniziative di questa portata, la partecipazione alla “Camminata tra gli Ulivi” avrebbe certamente giovato ad un settore con grandi tradizioni e storici produtori , un settore sempre più in crescita anche nel nostro Comune dove c’è un’ importante fetta del territorio coltivato ad olivo e dove le tante aziende olivicole fanno incetta da anni di premi di qualità in tutto il Mondo, dando anche un importante contributo in termini occupazionali. Non ci resta che attendere fiduciosi dai settori preposti dell’amministrazione segnali di iniziative e di coinvolgimento.