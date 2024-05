Cagliari, internazionale di karate: sei medaglie per la Martial Gym Alghero

Si è recentemente tenuto a Cagliari il trofeo internazionale di karate dedicato ai martiri di Nassirya. La competizione, giunta alla 17^ edizione, ha visto, anno dopo anno, un incremento costante di partecipanti. Rappresentative provenienti da Malta, Ungheria, Polonia, Inghilterra, Svizzera, Lazio, Piemonte e decine di clubs sardi si sono dati battaglia in un palazzetto dello sport gremito di spettatori. Presente anche la Why Company Martial Gym Alghero che ha gareggiato con 7 atleti raccogliendo il prestigioso bottino di 6 medaglie: 2 ori, 2 argento e 2 bronzi. Un momento d’oro per la società algherese che sta raccogliendo eccellenti risultati in tutte le competizioni a cui partecipa.