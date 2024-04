Basket: ad Alghero le finali regionali di Under 15 femminile

È con grande orgoglio che la Mercede Basket comunica che il Comitato Regionale della FIP ha accettato la proposta presentata dalla società catalana per l’organizzazione delle Finali Regionali Under 15 Femminili.

Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile, nell’impianto Pala Corbia di via Pacinotti si incontreranno Basket 90 SS, S.A.P. Alghero, Virtus Cagliari e Mercede Alghero, che si contenderanno il titolo regionale, che dà diritto ad uno dei due posti per le fasi Nazionali, che verranno disputate dalle due finaliste.

“Abbiamo presentato la richiesta di organizzare le Finali Regionali e siamo molto soddisfatti che il Comitato Regionale ce le abbia assegnare – dichiara Francesco De Rosa – da anni il nord Sardegna a livello giovanile femminile fa da traino per tutto il movimento, l’anno scorso due squadre erano alle Finali Nazionali, speriamo di poter bissare quell’evento più unico che raro”.

“Stiamo programmando la prossima stagione, dove ci saranno diverse novità, chiudere questa con le Finali Regionali ad Alghero è molto gratificante, ci permetterà di presentare le nostre idee partendo da fatti concreti. È ora di dare la possibilità alle ragazze di fare un ulteriore step, così come dovremo farlo anche noi a livello societario. Per quanto riguarda questo week end faccio un in bocca al lupo alle quattro semifinaliste, spero sia una bella due giorni di sport e mi auguro di vedere il Pala Corbia pieno di tifosi” conclude De Rosa.