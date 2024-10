Baia delle Ninfe pronta al via con 40 equipaggi

Con oltre 40 equipaggi iscritti, la XIX Baia delle Ninfe, terzultimo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche CIREAS, attende le sfide decisive della stagione con molti dei migliori regolaristi del Tricolore presenti in Sardegna. La manifestazione che si snoda tra Alghero ed il nord ovest del Sassarese è organizzata dall’Automobile Club Sassari, in collaborazione con ASD Riviera Sport.

Quartier generale è come di consueto il prestigioso Hotel Corte Rosada. Il coefficiente 1 non ha particolarmente allettato molti degli abituali equipaggi del Continente, fattore dubbio dal punto di vista sportivo ma certamente molto avvincente dal punto di vista agonistico considerando che si riaprono i giochi in ottica di classifica di Campionato. A tale proposito, darà il massimo il siciliano Maurizio Indelicato che, a bordo della sua Autobianchi A112 Elegant, della Rovigo Corse, primeggia nel Tricolore RC4. Il tarantino Flavio Renna sarà come di consueto coadiuvato da Paolo Abalsamo su A112 del Classic Team ancora di RC4, mentre i coniugi piemontesi Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi sulla redditizia Fiat Duna 70 della Franciacorta Motori si confronteranno con Claudio Lastri e Valter Pantani su Alfa Romeo Giulietta del Classic Team. Il Friulano Tiziano Baldissera torna sulle scene Tricolori con l’amico “medico di precisione”, ovvero il triestino Edoardo Covaz sulla loro cara Lancia Fulvia Rally del 1968 di RC3. Regolarmente sbarcati a Olbia Tempio, nonostante il maltempo dai luoghi di partenza, il presidente della Rovigo Corse, Diego Verza. Alla sua destra siederà Stefano Galuppi sulla ritrovata Autobianchi A112 Abarth, fida compagna di quasi tutta l’annata in corso. Il terzetto della scuderia polesana sarà completato dai sammarinesi Isaia Zanotti, e Roberto Gasperoni, che torneranno in azione su Fiat Ritmo Abarth 130 TC, ripartendo dalla sesta piazza nella generale di raggruppamento RC5. Il varesino Roberto Crugnola dividerà l’abitacolo della sua redditizia anteguerra Fiat 508 di RC2 con il papà Mario, stesso raggruppamento per i coniugi bergamaschi Sergio Mazzoleni e Silvia Gotti su Triumph TRZ del ‘54. Giocano in casa i coniugi Alessandro Virdis e Silvia Giordo che tornano in patria dopo la Targa Florio Classica 2024, sempre su Porsche 356 del Registro Italiano Porsche a completare il filotto di RC2.

I bolognesi Armando Fontana e Tiziana Scozzesi su A112 Abarth vorranno dire la loro in RC4 mentre con la più recente Golf GTI del del 1986 ci saranno Sandro Pegni e Daniela Della Croce. Tra le dame, le battagliere Gaetana Angino ed Enrica Russo del Classic Team saranno in gara su A112. La coppia bresciana composta da Giovanni Prandelli e Loredana Pasotti sarà in gara su Porsche 911 SC Cabriolet sempre sotto le insegne del Classic Team. Ancora Dame, con la meneghina Gabriella Scarioni navigata per l’occasione da Maria Luisa Chillemi, sarà al volante della fida Innocenti Mini Cooper del 1974 sotto le insegne della Scuderia Nettuno Bologna. Davide Callegher e Marco Mosca su Innocenti Mini MK3 della scuderia Giovanni Bracco e Maurizio Grio e Rendenta Scrigner su BMW completano la lista partenti della RC4. L’elenco iscritti del CIREAS è completato dai portacolori della Emmebi 70 Ambrogio Ripamonti e Nicoletta Moroni su Porsche 356. A questi equipaggi vanno ad aggiungersi i concorrenti iscritti tra le fila della Regolarità Turistiche, storiche e moderne. Tutti i dettagli della manifestazione automobilistica di regolarità saranno svelati domani (sabato 19 ottobre) alle ore 9.30 nel corso della Conferenza stampa che si terrà a Porta Terra nella sala del Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e che vedrà presenti il Vicesindaco Francesco Marinaro, unitamente al Presidente dell’Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, al Direttore di Gara, Fabrizio Bernetti ed al presidente dell’ASD Riviera Sport, Pietro Pes.

Ancora dopo la conferenza al Comune di Alghero e le verifiche al Corte Rosada, la gara partirà alle ore 14.30 dalle tenute Sella & Mosca e si muoverà alla volta del golfo dell’Asinara, Porto Torres fino a Castelsardo, Sassari e ritorno al lungomare Barcellona di Alghero. Poi domenica, si proseguirà per la seconda tappa.