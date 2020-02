Avis, nuova raccolta sangue nelle scuole

Vista la carenza di sangue in Sardegna, l’Avis comunale di Alghero, in collaborazione con al Direzione dell’Istituto comprensivo n.3 ed il Centro trasfusionale di Alghero, ha programmato la seconda giornata di raccolta sangue nelle scuole per il 2020. Sabato 29 febbraio, infatti, dalle 8 alle 12, l’autoemoteca con l’equipe medica dell’Avis provinciale sarà presente nella scuola materna di Via Matteotti. Il personale medico sarà pronto ad accogliere quanti vorranno donare il sangue.