Assenze in consiglio, Noi Con Alghero: “poco senso di responsabilità”

“Abbiamo lavorato tantissimo in questi mesi, preparando degli ordini del giorno subito approvati da tutto il Consiglio ma rimasti lettera morta in un cassetto. Non avendo un rappresentante in Giunta, non riusciamo a concretizzare i progetti per la città. Penso agli educatori di strada, allo sportello della risoluzione del conflitto familiare progetto votato da tutto il Consiglio compreso dall’opposizione, all’emergenza cinghiali, alla questione dell’aeroporto per la quale avevamo sollecitato una seduta di Consiglio aperta ai vertici della Sogeaal e cosi per tante altre piccole e grandi questioni come difendere la sanità e il diritto alle cure degli algheresi. Lo ribadiamo all’infinito i nostri referenti sono in primis gli elettori che tutti i giorni incontriamo e che ci chiedono conto del nostro operato. Forse per altri questo può significare poco o niente, per noi il giudizio degli algheresi sta al primo posto ed è per questo che noi siamo sempre pronti a lavorare per la città come da indicazione degli elettori, però vogliamo pari dignità, rispetto e condivisione”. Queste le parole di Christian Mulas, consigliere comunale Udc, intervenuto ieri per chiarire la posizione dell’Unione di Centro dopo l’assenza dei suoi rappresentanti in consiglio che ha portato alla fine anticipata dei lavori che lunedì avrebbero dovuto portare all’approvazione del Bilancio.

Alle recenti dichiarazioni del capogruppo Udc fa seguito la replica del coordinamento Noi Con Alghero, che oggi interviene attraverso una nota sull’ingiustificata assenza dei colleghi di maggioranza: “Vogliamo partire dal significato della parola dignità per entrare nel merito della tristissima pagina di “politica”, rigorosamente con la p minuscola, che si è consumata ieri nell’aula del Consiglio Comunale. Ormai accade spesso che si utilizzino le parole e il loro significato nel contesto sbagliato, o meglio abusandone: Dignità vorrebbe che la città avesse un bilancio approvato. Questo per consentire ai vari settori dell’amministrazione di lavorare e portare a compimento progetti e propositi di sviluppo economico e sociale contenuti nel bilancio di previsione. Dignità meritano i cittadini algheresi, soprattutto i più bisognosi, i quali spesso si rivolgono al comune per alleviare i propri problemi. Dignità meritano i nostri dirigenti e i dipendenti del Comune che da sempre si adoperano nel loro lavoro, ma che senza il bilancio approvato vedono bloccati i loro procedimenti. Responsabilità dovrebbe essere la parola d’ordine di ogni Consigliere Comunale, che deve avere come unico faro nell’espletamento del suo mandato, quello di non paralizzare la macchina amministrativa”.

“Rispediamo al mittente le richieste di pari dignità soprattutto quando provengono da alcuni Consiglieri Comunali che ieri hanno dimostrato, con leggerezza, poco senso di responsabilità; non tanto nei confronti del Sindaco e della maggioranza, ma degli algheresi. Perché quando si viene eletti l’obiettivo dell’azione non sono i propri elettori, ma tutti i cittadini della nostra comunità. Quando non si è più d’accordo o non si condividono le scelte della propria maggioranza, legittamente, in democrazia, si ha la possibilità di esprimere un voto anche contrario, ma a viso aperto, lasciando così maggioranza e di conseguenza, ovviamente, gli incarichi di governo e sottogoverno in propria “dote”. Soluzione quest’ultima che richiede sicuramente una buona dose di coraggio rispetto alla più semplice azione di tendere un’ imboscata, e sparare da dietro ai muretti a secco, approfittando tra l’altro, di assenze giustificate di altri colleghi. Qualcuno risponderà che la politica è questa: Ecco, per noi no! La Politica non può essere ridotta a questo teatrino, la politica è altro: é senso del dovere e operare per il bene comune…sempre” – concludono da ‘Noi Con Alghero’.