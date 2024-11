Assalto eolico: Alghero su ‘Report’

L’assessore all’urbanistica del Comune di Alghero, Roberto Corbia, e il primo cittadino di Alghero, Raimondo Cacciotto, sono stati intervistati durante un servizio sul tema dell’assalto eolico andato in onda su Rai Tre nel programma “Report” (Lab). Nel corso della trasmissione si è parlato di quali sarebbero gli effetti su pesca, paesaggio e turismo in seguito all’installazione di pale da 355 metri davanti alle coste algheresi, con decine di parchi eolici e fotovoltaici. Se anche uno solo di questi impianti arrivasse al termine dell’iter autorizzativo comprometterebbe il paesaggio, con conseguenze nefaste. Dalla voce degli intervistati è emerso un messaggio unanime: “Non è possibile calare dell’alto progetti così impattanti che nulla lasciano al territorio. La Sardegna, dopo aver subito le servitù militari, non ha intenzione di subire le servitù energetiche”.