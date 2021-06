Arrivi in Sardegna, ancora incertezze sul passaporto sanitario

Si fa un gran parlare in questi giorni della stagione turistica e sulle modalità di accesso alla Sardegna, con il presidente Solinas che intende insistere con l’ipotesi del passaporto sanitario, ritenuta però difficilmente praticabile dal Governo.

Intanto il Presidente della Regione ha firmato una nuova ordinanza, valida sino al 2 giugno, che prevede i controlli al termoscanner per i passeggeri in arrivo negli scali della Sardegna per motivi di lavoro, salute o urgenza. A quelli in partenza l’imbarco è vietato se la temperatura è uguale o supera i 37,5 gradi.