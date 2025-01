Anghelu Ruju e Santu Pedru, conferenza in ricordo di Prof. Contu

“Nell’ambito del ciclo “Nulla dies sine linea. Ricordo di Ercole Contu nel centenario della nascita (1924-2024)”, sabato 11 gennaio, alle ore 18,00, presso il Museo Archeologico di Alghero, si terrà una conferenza incentrata su due complessi archeologici del territorio di Alghero ai quali il prof. Contu aveva dedicato ricerche e studi.

La necropoli di Anghelu Ruiu, candidata nella tentative list “Arte e architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de janas”, tutt’ora oggetto di una progettazione per il miglioramento della sua fruizione e per il completamento di scavi e restauri, e la necropoli di Santu Pedru, per la quale prof. Contu fu pioniere delle ricerche e dell’interpretazione di questi monumenti, e per la quale verrà presentato un intervento dedicato al riutilizzo di parte degli ipogei per il culto cristiano.

Per Anghelu Ruiu gli interventi sul progetto, sul riordino e aggiornamento della documentazione e sui lavori previsti saranno curati dalla dott.ssa Gabriella Gasperetti, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e responsabile del progetto, dall’arch. Patrizia Luciana Tomassetti, funzionaria responsabile della Stazione Appaltante e supporto al RUP, dal dott. Luca Doro, archeologo e rappresentante del gruppo di progettazione incaricato e del comitato promotore delle celebrazioni, e dalla funzionaria restauratrice conservatrice sig. Alessandra Carrieri della SABAP SS-NU per quanto attiene alle problematiche di conservazione delle superfici decorate.

Per Santu Pedru l’intervento sarà curato dal dott. Franco Giuliano Rolando Campus, professionista archeologo medievista che si è occupato del tema e dello specifico monumento archeologico nel contesto del riuso in età cristiana. La conferenza sarà moderata da Pietro Alfonso, funzionario del Servizio Cultura e Turismo, mentre porteranno i saluti istituzionali di apertura la Soprintendente di Sassari e Nuoro arch. Isabella Fera, Raffaella Sanna, Assessore alla Cultura e Innovazione del Comune di Alghero e Graziano Porcu, Presidente della Fondazione Alghero.”