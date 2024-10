Alguer Family Festival, tutto pronto per la V edizione

Ai nastri di partenza la quinta edizione dell’Alguer Family Festival, il contenitore fortemente voluto dal Comune di Alghero per sottolineare il ruolo centrale delle famiglie come risorsa insostituibile della comunità e strumento di crescita e sviluppo del territorio. Il Festival, che si svolgerà dal 4 al 20 ottobre, fa parte del ricco Piano di azioni in materia di politiche familiari con il quale, attraverso la realizzazione di numerosi interventi trasversali a tutti i settori, l’Amministrazione intende favorire il benessere delle famiglie e la realizzazione dei loro progetti di vita, oltre a offrire momenti di approfondimento, formazione, svago e tante opportunità. A organizzarlo e coordinarlo l’Ufficio per le politiche familiari, in collaborazione con la Fondazione Alghero, il Parco di Porto Conte e numerosi attori del territorio impegnati a promuovere il benessere familiare in città.

Alghero è il primo Comune in Italia ad aver ottenuto la certificazione “Family in Italia-Comune amico della Famiglia” al di fuori dei territori trentini e soggetto fondatore nell’ottobre 2017, insieme alla Provincia autonoma di Trento e all’Associazione nazionale Famiglie numerose, del “Network Family in Italia”. Quest’ultimo è nato con lo scopo di diffondere sull’intero territorio nazionale una nuova cultura a sostegno del benessere familiare e supportare le Amministrazioni comunali nell’implementazione di politiche innovative in tema di benessere familiare. Alla Rete aderiscono oggi più di 200 Comuni di tutta Italia e circa 20 Organizzazioni.

Nel 2021 la Regione Sardegna ha incaricato il Comune di Alghero, attraverso il suo Ufficio per le politiche familiari, di sensibilizzare i Comuni sardi nell’adesione al Network e accompagnarli all’ottenimento della certificazione di “Comune amico della Famiglia”. Le municipalità sarde che hanno avviato il percorso, ottenendo la certificazione Family per aver intrapreso percorsi virtuosi e avviato veri e propri Piani famiglia comunali sono: Atzara, Bidonì, Bono, Borutta, Bosa, Buddusò, Busachi, Cagliari, Elmas, Erula, Fordongianus , Ghilarza, Golfo Aranci, Monserrato, Nughedu Santa Vittoria, Nuoro, Nuraminis, Orgosolo, Osilo, Ozieri, Quartucciu, Romana, San Vito, Sant’Antioco, Sant’Antonio di Gallura, Samugheo, Serri, Settimo San Pietro, Sorradile, Teulada, Ula Tirso, Uri, Usini. Per questi Comuni Alghero è punto di riferimento e progetto pilota.

“Un percorso fantastico per Alghero, avviato nel 2017, che in Sardegna ha contribuito a certificare 35 Comuni con l’intento di promuovere le politiche familiari: siamo estremamente contenti e orgogliosi che il percorso dell’Ufficio per le Politiche Familiari sia solido e duraturo”, ha detto il Sindaco Raimondo Cacciotto “Siamo sicuri che le basi siano talmente solide che il progetto continuerà a portare frutti per la nostra comunità e a tutti coloro che si relazioneranno con noi. Alghero vuole investire in politiche familiari – ha aggiunto il primo cittadino – e contribuire a creare un nuovo approccio, una nuova cultura. Vogliamo che la famiglia sia uno strumento di crescita e benessere per tutti.”

“Un plauso a Mauro e Filomena Ledda, coordinatori del network in Italia. Il processo che porta a comprendere che le politiche familiari non sono politiche assistenziali è lungo, ma ora è compreso” ha sottolineato l’Assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris “Le politiche familiari sono politiche di sviluppo economico perché entrano nel tessuto socio economico della città. Alghero è capofila in Sardegna, un ruolo che ha ottenuto due anni fa, che svolge con grandi risultati e ha voluto fortemente perché in grado di diffondere questo messaggio con efficacia”.

L’Assessora al Turismo Ornella Piras ritiene che “il progetto iniziato nel 2017 abbia una valenza sempre più compiuta e in continua crescita. Guardare ogni aspetto della nostra società con la visione della famiglia è una sfida che ci porta a trasformare la città in un luogo in cui stiano bene i cittadini e, di conseguenza, stiano bene i turisti” ha affermato. “Vogliamo far crescere questa sensibilità, con l’auspicio che chi viene a visitarci si senta parte di questo progetto. Ci presentiamo come destinazione turistica con questa impronta, mostrando ciò che stiamo provando a fare, sicuri che la città a misura di famiglia sia un valore aggiunto”.

Gli eventi in programma.

Il Festival aprirà con il pre-evento Famiglie sulla Ruota panoramica, offerto da City Eye che dedica ai nuclei familiari per un giorno un’offerta imperdibile. Nelle due settimane del Festival tantissimi gli appuntamenti dedicati a tutte le fasce d’età: la Festa dei nonni a Santa Maria la Palma, dove i bambini potranno incontrare gli animali della fattoria, cavalcare i pony, conoscere i cagnolini del canile comunale, imparare a rapportarsi correttamente con gli amici a quattro zampe, cimentarsi con i propri nonni in appassionanti laboratori e assaporare l’esperienza di una mini-vendemmia. Il Ludobus nel quartiere di Sant’Agostino dove si potranno sperimentare tanti giochi di legno, la Family Run che arricchisce l’Alghero Marathon con un percorso pensato apposta per mamme, papà, nonni, bambini, passeggini e amici a quattro zampe; la Notte bianca delle famiglie e dei bambini, che vedrà il centro storico della città animato da giochi itineranti, bolle di sapone, teatrino per bambini, laboratori, figuranti Steampunk, truccabimbi e tanto altro; Giokostrada 2024 a Fertilia con oltre 30 giochi della tradizione delle nostre strade; Pompieropoli alla Pietraia, durante la quale i bambini vestiranno i panni dei Vigili del fuoco per qualche ora. E ancora la possibilità di conoscere il mestiere dell’archeologo e del geologo e soddisfare la curiosità dei bambini sulle due affascinanti professioni, un seminario per supportare i genitori nella loro funzione educativa. Gli adolescenti che hanno partecipato al progetto Guerrilla Art Adolescenti Alghero proietteranno un video che racconta le forme originali e creative con cui vogliono comunicare la loro visione del mondo alla città.

Il programma completo sul sito www.algherofamiglia.it e sulle pagine social @Alghero Family.

“Better Future Festival” – Il Festival del Futuro Migliore. Un prestigioso appuntamento della kermesse è il “Better Future Festival”, ospitato venerdì 11 ottobre, nella prestigiosa cornice del Parco di Porto Conte. Frutto di un progetto finanziato dalla Commissione Europea e realizzato in collaborazione con Elfac (Confederazione europea delle famiglie numerose), consentirà a quattro paesi della rete internazionale dei Comuni Family di dialogare su buone pratiche di benessere familiare e sulla creazione di un’Europa più inclusiva sostenibile e democratica. Alghero, Creixell (Catalogna), Gdynia (Polonia), Bacau (Romania) e, rappresentati dal Board di Elfac, altri 24 paesi europei, potranno confrontarsi allacciando partnership operative per il futuro.

Scopo del progetto è organizzare in Europa cinque festival, ognuno dei quali incentrato su temi centrali dell’Unione Europea quali la solidarietà, l’urbanizzazione possibile, la crescita inclusiva, le sfide demografiche. Sabato 12 un Workshop dedicato ai più giovani, che avvieranno una staffetta di confronti e riflessioni con la finalità di consegnare a Bruxelles, nell’ottobre 2025, una “Dichiarazione dei giovani per un futuro migliore”. Incubatore e cornice del Progetto è il Network “Family in Europe”, declinazione internazionale della Rete dei Comuni Family che vede Alghero tra i Fondatori e le Città Pilota.

I collaboratori. L’ organizzazione dell’Alguer Family Festival ha visto la collaborazione dei Ccn La Pietraia, Sant’Agostino, Al centro Storico e Fertilia, dei rispettivi Comitati di quartiere, il coinvolgimento della borgata di Santa Maria la Palma e quello di numerose associazioni e organizzazioni locali. In ordine alfabetico: Akroasis Aps, Arkadia eventi Aps, Asd Comunicanem, Asd Ichnu, Asd Scacchi Romangia, Asilo nido Comunale, Ass.DNA Randagio, Asd Alghero Marathon, Ass.Impegno Rurale, Ass.Laboratorio delle Strategie. Ass.Vigili del Fuoco in pensione, City Eye-Ruota Panoramica, EGiochedù di Eleonora Cattogno in collaborazione con la Dott.ssa Maria Giovanna Monte, Coop. Exploralghero, Labirinto Mondadori, Sa.Sol.Poioint 19-Sardegna Solidale, Sardinja Event e Meet, Tricirco. Una grande e preziosa rete che ogni giorno si arricchisce di nuovi collaboratori con l’obiettivo di rendere Alghero una città sempre più amica delle famiglie. Perché dove sta bene la famiglia sta bene la società, e cresce anche l’economia.