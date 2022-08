Alghero, programma di screening organizzato della Asl

Il Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute è presente ad Alghero con i programmi di screening organizzato, offerti gratuitamente dalla Regione Sardegna. Nei giorni scorsi, il Sindaco Mario Conoci ha incontrato Porta Terra il Direttore della Struttura dott. Antonio Genovesi, il quale ha illustrato l’andamento delle attività che hanno sviluppato buoni numeri e che stanno riscuotendo un crescente favore nella donne, le cui fasce di età riguardano gli screening. C’è tuttavia di un buon margine di incremento sulle fruizioni degli esami gratuiti, che ora possono contare su un nuovo poliambulatorio.

Screening oncologici per gli appuntamenti per la prevenzione dei tumori della mammella e del collo dell’utero: sono due gli esami che vengono svolti : lo screening del tumore della mammella ( mammografia offerta gratuitamente ogni due anni) Sede di esecuzione ad Alghero presso S.C. Radiologia Ospedale Marino; e lo screening del tumore del collo dell’utero: Pap test (“striscio”, offerto gratuitamente ogni tre anni ) Sedi di esecuzione ad Alghero: Consultorio familiare Via Sanzio e nel nuovo poliambulatorio di Via degli Orti.

Chi può aderire: Screening del tumore della mammella: donne di età compresa tra 50 e 69 anni; Screening del tumore del collo dell’utero: donne di età compresa tra 25 e 64 anni.

I Programmi di screening oncologico sono interventi sanitari di provata efficacia nel ridurre la mortalità dei tumori oggetto di screening nella popolazione bersaglio che si sottopone regolarmente ai controlli. Il percorso prevede un primo test diagnostico che classifica i soggetti esaminati in positivi e in negativi.

Ai casi negativi viene inviata la comunicazione di negatività al proprio domicilio, mentre, in caso di positività, la donna viene contattata telefonicamente dal personale della Segreteria Organizzativa del Centro Screening per l’offerta gratuita dei necessari approfondimenti diagnostici.

Il percorso di screening oncologico organizzato prevede il coinvolgimento di professionisti appartenenti a differenti Servizi della ASL di Sassari. Nello specifico, mentre le attività organizzative sono prerogativa del Centro Screening della S.C. di Prevenzione e Promozione della Salute, gli esami vengono eseguiti dai Consultori familiari (Screening del tumore della cervice uterina) e dalle strutture di Radiologia (Screening del tumore della mammella).

Come aderire a questi due screening oncologici.

Gli esami vengono eseguiti solamente su appuntamento con prenotazione presso la Segreteria organizzativa del Centro screening chiamando il Numero Verde gratuito 800663355 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il Martedì anche dalle 15.00 alle 16.30.

Il personale, formato ed esperto, oltre che per le prenotazione è a disposizione anche per le informazioni, gli eventuali dubbi e per annullare o spostare l’appuntamento.

