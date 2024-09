Alghero, i risultati delle finali del Sardinia Open International Wheelchair Tennis

Martin De La Puente, Jiske Bos e Niels Vink si aggiudicano i tre titoli del singolare nella XXIV edizione Sardinia Open International wheelchair tennis marchiato èAmbiente con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna. Sui campi in green set del Tc Alghero (ingresso gratuito) si è concluso oggi il torneo di tennis in carrozzina più importante d’Italia (Itf1 Series, 32mila dollari di montepremi).

Nel tabellone maschile, la finale era il remake del 2023 e lo spagnolo De La Puente, favorito della vigilia, si è imposto 6-3, 6-1 sul francese Stephane Houdet, numero 3 del tabellone e vincente qui in ben otto occasioni. Il transalpino si è vendicato sportivamente in doppio: in coppia con lo spagnolo Daniel Caverzaschi, ha vinto 6-4, 6-0 su De La Puente e sul belga Joachim Gerard.

Nel femminile, derby tutto olandese in finale: la vittoria è andata a Jinte Bos, che ha sorpreso 2-6, 6-4, 6-4 la numero 1 del torneo e campionessa uscente Aniek Van Koot. Per l’emozionatissima Bos è il primo torneo di categoria Itf1 Series nella sua giovane carriera. Van Koot porta a casa per la terza volta consecutiva il titolo del doppio (la seconda in coppia con la Lucy Shuker), battendo 6-1, 6-2 Bos e la connazionale Lizzy De Greef. Ennesima vittoria olandese a Maria Pia: venerdì, il favoritissimo Niels Vink cala il poker nella categoria Quad, rifilando un doppio 6-1 al turco Ahmed Kaplan, numero 2 del seeding.

Main draw maschile. Finale.

1 Martin De La Puente (Spa) b. 3 Stephane Houdet (Fra) 6-3, 6-1

Doppio maschile. Finale.

Daniel Caverzaschi (Spa)/Stephane Houdet (Fra) b. Martina De La Puente (Spa)/Joachim Gerard (Bel) 6-4, 6-0

Main draw femminile. Finale.

Jinte Bos (Ola) b. 1 Aniek Van Koot (Ola) 2-6, 6-4, 6-4

Doppio femminile. Finale.

Aniek Van Koot (Ola)/Lucy Shuker (Gbr) b. Jinte Bos (Ola)/Lizzy De Greef (Ola) 6-1, 6-2

Main draw Quad. Finale.

1 Niels Vink (Ola) b. 2 Ahmet Kaplan (Tur) 6-1, 6-1

Finali Consolation.

Maschile: Robin Groenewoud (Ola) b. Hampus Linder-Olofsson (Sve) 6-0, 6-2

Femminile: Marianna Lauro (Ita) b. Maria Vietti (Ita) 6-2, 6-2