Alghero, due giorni di proiezioni per i piccoli spettatori con Cinema delle terre del mare:

Proiezioni dedicate ai piccoli spettatori e itinerari cineturistici: prosegue la navigazione di Cinema delle Terre del Mare, il festival della Società Umanitaria di Alghero che per tutto il mese di luglio promuove il grande cinema nei luoghi più suggestivi della Riviera del Corallo. Il festival per i bambini e le bambine, mercoledì 17 e giovedì 18 luglio. Due serate dedicate ai bambini e alle bambine tra i 5 e i 10 anni grazie al progetto CamperKids, a cura dell’associazione Fuori di Camper in collaborazione con ASD Polisportiva Sottorete. Appuntamento mercoledì 17 e giovedì 18 luglio al Summerbeach Village-Lido San Giovanni.

Entrambi i giorni si comincia alle 20,30 per il Giocacinema, a cura del MiniClub SummerBeach Ichnu. A seguire i film in programma: Le avventure del piccolo Nicolas (mercoledì 17), film francese di Amandine Fredon e Benjamin Massoubre; e Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note (giovedì 18), anche in questo caso pellicola d’oltralpe firmata da Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner. Per info e prenotazioni: +39 340 40 35 118 | +39 349 63 34 711 (Associazione Fuori di Camper).

Sabato 20 luglio itinerario cineturistico. Da un’idea della Società Umanitaria di Alghero ecco l’ultimo itinerario cineturistico per questa edizione del festival, in programma sabato 20 luglio con partenza dalla Banchina Dogana alle 18.30. Saràun’escursione in barca a bordo della motonave Neptunus con destinazione Grotta di Nettuno – Capo Caccia, sulle tracce de L’Isola degli uomini pesce, l’adventure movie di Sergio Martino girato nel 1978 all’interno della Grotta. Una preziosa occasione di promozione del territorio attraverso il cinema, e di promozione del cinema attraverso il territorio, organizzata in collaborazione con la Cooperativa Le Ragazze Terribili e la Fondazione Alghero. L’itinerario è a cura di Nadia Rondello (Società Umanitaria) e Marta Berretta (Fondazione Alghero). Ticket 15€, info e prenotazioni: Società Umanitaria +39 079 97 43 75 [email protected] | Le Ragazze Terribili +39 079 27 82 75.

Cinema delle terre del mare è un progetto sostenuto dalla Regione Sardegna e patrocinato dal Comune di Alghero. Gode del contributo della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna e dellaFondazione Sardegna Film Commission. Rientra nel cartellone #ALGHEROEXPERIENCE organizzato dalla Fondazione Alghero.

Cinema delle terre del mare è un processo libero, aperto e collettivo frutto della collaborazione tra Enti, associazioni e aziende del territorio: Summerbeach Village, ASD Polisportiva Sottorete, Il Baretto Eventi, Ristorante Movida Alghero, Associazione Culturale Quartet, Le Ragazze Terribili, Coop S.I.L.T., Stabilimento Rosanna, J&B Le Bombarde Beach, Fuori di Camper, Ichnu, Alghero Resort Country Hotel, Hotel El Balear e Nolauto Alghero.