Alghero e le sue bellezze storiche su Raiuno

Alghero tra i luoghi protagonisti della trasmissioni televisiva Ulisse, in onda in prima serata su Raiuno sabato prossimo 16 aprile alle 21,15. Il programma di Alberto Angela dedica la puntata a una delle isole più belle del Mediterraneo: la Sardegna. Alghero con le sue bellezze storiche sarà al centro dell’attenzione nazionale, con il fascino delle sua mura storiche che rappresentano la parte più significativa e identitaria che evoca la conquista aragonese e la storia linguistica della città.

Alberto Angela presenta una Sardegna insolita, in un viaggio in una terra unica, alla ricerca dei colori, dei suoni, degli odori e dei segni che la caratterizzano. Alghero isola affascinante in un’isola che è quasi un continente si presenta alla platea nazionale insieme alle immagini delle spiagge della Maddalena e dell’Asinara alle miniere del Sulcis, dalle pietre dei nuraghi alle vestigia romane, dalla basilica di Saccargia. Una occasione straordinaria per far conoscere Alghero, dove la suggestione della particolarità linguistica e culturale, insieme alle bellezze naturalistiche rappresenta il punto di forza della sua vocazione turistica.