Al via il Festival della Canzone Algherese

Tutto pronto per il Festival della Canzone Algherese. Dopo ben 33 anni si riaccenderanno sul palco le luci dell’atteso evento musicale. La novità più sorprendente di questa edizione del Festival è sicuramente la diretta televisiva. La serata finale della manifestazione , infatti, in programma il due luglio, sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente Catalan TV. La scelta è motivata dal fatto che gli organizzatori desiderano che la manifestazione non rimanga chiusa all’interno del centro storico algherese, ma venga conosciuta in tutta la Sardegna, motivo per il quale il festival viene presentato in italiano. L’obiettivo principale, tuttavia, è soprattutto quello di dare la possibilità a tutti quelli che non potranno essere presenti a lo Quarter, di godersi lo spettacolo direttamente da casa.

“Questa iniziativa – riferiscono gli organizzatori dell’ “APS – Festival della Canzone Algherese” – permetterà ad un pubblico più ampio di apprezzare la musica e la cultura algherese, grazie anche alla diretta televisiva. Gli artisti – proseguono – si sono preparati a lungo per questa occasione e sono pronti a mostrare il loro talento sul palco. L’ orchestra messa a disposizione dall’organizzazione, è diretta dal Maestro Raimondo Dore (Pianoforte e Tastiere), accompagnato da Pietro Dore (Sax e Viola), Antonio Fortunato (Chitarre), Gianluca Porcu (Basso), Sergio

Intelisano ( Batteria). Le performances degli artisti in gara saranno valutate da una giuria composta da 6 esperti. A questa si unirà una giuria popolare composta da 3 persone del pubblico che saranno estratte attraverso il numero di serie dei biglietti all’inizio della seconda serata”.

“Dopo il conteggio dei voti, il presidente della giuria comunicherà il vincitore della 14^ edizione del festival della Canzone Algherese 2023. Sarà una competizione appassionante, in cui la passione e la bravura dei cantanti saranno messe alla prova. Oltre al Comune di Alghero e alla Fondazione Alghero, un ringraziamento particolare va sicuramente al nostro sponsor ufficiale del festival l’agenzia di onoranze funebri di Alessandro Loi che ha dato un importante contributo economico facendo sì che la manifestazione si concretizzasse. I Premi per i vincitori sono stati messi in palio da “La Corallina” di Davide Simula.