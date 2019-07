Al via “Boccestate in Riviera”

Inizierà oggi, Sabato 27 Luglio, e si protrarrà per tre fine settimana consecutivi la manifestazione bocciofila, settore Volo, intitolata “Boccestate in Riviera”. Organizzata dalla ASD Riviera Catalana- Loretella di Alghero, l’iniziativa sportiva richiamerà sui tre campi di bocce di viale I Maggio (fronte Ospedale Marino) i migliori atleti di specialità appartenenti alle Società della provincia di Sassari. Boccestate in Riviera prevede tre gare differenti le cui eliminatorie si terranno tra il sabato pomeriggio, dalle ore 16.00, e la domenica mattina, dalle ore 8.00. Le fasi finali si disputeranno la domenica pomeriggio a partire dalle ore 17.00.

Sabato 27 e Domenica 28 Luglio inaugurerà il programma la settima edizione della Coppa Riviera Catalana-Loretella/VII Memorial Aldo Pompei, gara di coppia per le categorie C e D. Il 3 e 4 Agosto spazio allo storico Trofeo Città di Alghero, giunto alla sua 48ª edizione, da undici anni dedicato al ricordo di Nino Solinas, tra i primi promotori del movimento bocciofilo algherese e storico Presidente della Società.

Anche questa gara impegnerà le coppie per le serie C e D. Boccestate in Riviera si chiuderà, il 10 e l’11 Agosto, con la gara individuale (categ. C e D) “4° Trofeo Centro Acustico Catogno” sponsorizzata dalla omonima attività di protesi acustiche e soluzioni per l’udito del Dr. Antonello Catogno. Sarà possibile assistere a tutte le gare, nelle ore indicate, recandosi nel Bocciodromo (ingresso via Calabria) o dagli spazi perimetrali dei tre campi da gioco in viale I Maggio.