Al Teatro Civico due appuntamenti prima di Natale

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna Teatri di Prima Necessità a cura della Compagnia Teatro d’Inverno questa volta all’interno del ricco programma del Cap d’Any de l’Alguer promosso dal Comune di Alghero e Fondazione Alghero. Due gli appuntamenti imperdibili in arrivo al Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero.

Domenica 22 Dicembre alle ore 20:30 si inizia con l’attesissimo live in tour nazionale Come Britney Spears dello stand-up comedian Giorgio Montanini, seguìto lunedì 23 dal concerto poetico Breviario per notturni campestri del narratore e scrittore Massimiliano Fois. Dal grande successo di pubblico su Sky (Comedy Central) con Stand Up Comedy, passando a curare su Rai 3 la copertina satirica del talk show Ballarò, per poi diventare protagonista di Nemico Pubblico in onda sempre su Rai 3, Giorgio Montanini ha registrato il sold-out nei più grandi e prestigiosi teatri italiani con Nemico Pubblico, Liberaci dal bene, Per quello che vale, Eloquio di un perdente. Impegnato nelle tappe conclusive del tour nazionale, eccolo approdare in Sardegna prima a Cagliari e quindi al Alghero dove andrà il scena con il suo ultimo live “Come Britney Spears”, monologo che mette in discussione l’unico vero baluardo trasversale e condiviso da tutti, quello che tiene in piedi il genere umano: l’antropocentrismo. È dalla sua comparsa sul pianeta che l’essere umano cerca disperatamente e ostinatamente il giusto percorso che lo conduca alla serenità, alla pace e alla felicità. Convincersi che il lavoro e la remunerazione siano i valori fondanti della realizzazione dell’essere umano, ha avuto come conseguenza la regressione culturale e sociale della nostra specie. In Italia quasi il 30% della popolazione è analfabeta funzionale, regredita a tal punto da non capire più cosa legge (o peggio scrive), perfino i concetti più elementari. In una sola parola: stupidi. Ecco che si incolpano della deriva i nuovi cattivi: animalisti, antirazzisti e antifascisti. ambientalisti, anticapitalisti e i femministi….la colpa è di chi sbandiera sani principi ma ne ignora doveri e responsabilità. Pur di disertare la battaglia, gli stupidi affidano il compito di rappresentarli a improbabili personaggi che sfiorano il grottesco, lasciando che i nostri pallidi e timidi singulti rivoluzionari trovino sfogo nelle reazionarie e banali opere di un inesistente e contemporaneo Zorro in malafede. Un live intenso quello di Montanini, uno dei pochi rappresentanti della stand-up comedy in Italia, oltre che attore teatrale e cinematografico e autore. Nel 2020 sarà protagonista sul grande schermo di un film per la regia di Pietro Castellitto.

Lunedì 23 sarà la volta del concerto poetico Breviario per notturni campestri con Massimiliano Fois, autore dei testi e voce narrante, le musiche di Quirico Solinas alla chitarra e voce, Paolo Zuddas alle percussioni, e Manuele Costantino alla tromba. Per questa quattordicesima replica, che ha visto lo spettacolo in tour per la Sardegna dall’estate del 2018, ad accompagnare i quattro protagonisti ci saranno come ospiti Daniela Barca alla chitarra classica, Vittoria Mura all’oboe, Maria Mordenti al violino e Davide Casu alla chitarra e voce. Nello spettacolo, a metà strada tra teatro e musica, il sacro ed il profano si fondono tra musica, parole e ricordi, in una Sardegna ancestrale e magica che riecheggia tra preghiere e rituali tramandati a fior di labbra, vibrazioni radio temporali di suoni d’altri tempi, la fine del mare, amori ermetici, attese in silenzio e canti dispersi nella notte. Il testo, opera dello scrittore Massimiliano Fois, recentemente premiato a Nuoro per la poesia Rana Ossidiana, è stato pubblicato dalle Edizioni Nemapress nel 2018 ed è arrivato alla terza ristampa.

Per info e prenotazioni contattare la Compagnia Teatro d’Inverno ai numeri 388 5721808 | 377 0916300. Biglietti in prevendita disponibili nel botteghino del Civico Teatro di Alghero dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 20:00.