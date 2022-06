Akènta Day 2022: torna la grande festa per l’emersione dell’Akènta Sub

L’attesa è finita: sabato 16 luglio 2022 ad Alghero ritorna l’Akènta Day, il grande evento che celebra la cantina subacquea e l’Akènta Sub, il vino sottomarino della Sardegna prodotto dalla Cantina Santa Maria La Palma. L’ultima edizione dell’Akènta Day era stata organizzata nel 2019: dopo due anni di pausa causa Covid, la cantina di Alghero è lieta di annunciare l’edizione 2022.

L’Akènta Day 2022 sarà una grande festa sulle acque della baia di Porto Conte: la mattina di sabato 16 luglio una flotta di imbarcazioni partirà dal porto di Alghero e permetterà a tutti i partecipanti di osservare l’emersione della cantina subacquea, con aperitivo e brindisi. Successivamente le barche si sposteranno in una tranquilla baia di Porto Conte dove sarà fatta una sosta per tuffi, relax e pausa pranzo, con nuovi brindisi. Nel pomeriggio ogni barca ospiterà un dj set, per divertirsi tutti insieme tra musica e balli, dando vita all’Emersion Party dell’Akènta Day, il più grande boat party della Sardegna.

L’Akènta Day nel corso degli anni si è contraddistinto per la sua unicità: un evento che permette di vedere l’emersione di una cantina subacquea (un’esperienza unica al mondo) unito a un’allegra e

colorata crociera nelle splendide acque della Baia di Porto Conte, con annesse pause relax e diversi boat party, ognuno su una barca distinta. Un appuntamento ad alto tasso di divertimento che sta suscitando già molta attesa.

«L’Akènta Day, con l’Emersion Party e tanti dj, è un appuntamento esclusivo che siamo felici di organizzare ad Alghero, nel nostro splendido mare», sottolineano dall’azienda – «Ci sono persone che stanno prenotando biglietti aerei appositamente per partecipare a questo evento unico: un ulteriore segnale del valore dell’iniziativa, anche dal punto di vista turistico». Terminata la crociera dell’Akènta Day nella serata di sabato 16 luglio Alghero ospiterà l’Akènta Night, in una nuova versione diffusa nella città: dalla sera sino a notte fonda in una rete di locali sarà possibile continuare a divertirsi grazie a degli eventi e proposte a tema Akènta, con musica e gadget. L’Akènta Night “diffusa” si concluderà a tarda notte nella discoteca Maden con un ospite speciale: il cantante J-AX, una star nazionale che si esibirà in uno show esclusivo.

«Siamo felici di dar vita a una nuova edizione dell’Akènta Night: quest’anno abbiamo optato per un format diffuso, pensato per coinvolgere la città e una rete di locali partner. La ciliegina sulla torta sarà il live di J-AX, in collaborazione con il club Maden: grazie a questa partnership Alghero ospiterà un grande nome della musica italiana, nell’ambito del suo Club Tour 2022, il tour nelle discoteche che AX sta portando avanti in questa stagione. È per noi un grande piacere e onore contribuire con l’Akènta Night a inserire la nostra città ancora di più sulla mappa degli eventi con grandi ospiti, contribuendo ad arricchire una stagione estiva che si preannuncia molto calda e divertente».

L’Akènta Day è realizzato con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e del Parco di Porto Conte-Area Marina Protetta. L’appuntamento è per sabato 16 luglio: per informazioni è possibile visitare il sito www.akentaday.it