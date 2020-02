Aerei, sciopero rinviato ma in Sardegna saltano 28 voli

Lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo previsto per quest’oggi, 25 febbraio, è stato differito al 2 aprile prossimo dai sindacati dopo aver preso atto dell’appello lanciato dal Garante degli scioperi per via dell’emergenza Coronavirus. Ma in Sardegna non si vola ugualmente.

“Il differimento delle agitazioni, adottato a meno di 24 ore dal previsto inizio degli scioperi, non consente ad Alitalia di ripristinare la programmazione dei voli originale, per l’avvenuta riprotezione dei passeggeri su servizi alternativi”, ha fatto sapere l’ex compagnia di bandiera. Per questo è stata confermata la cancellazione di 28 voli nell’isola, tutti in continuità territoriale.