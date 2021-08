Adriana Pili lancia l’Ogliastra come location per i matrimoni delle coppie straniere

Non solo le spiagge della Costa Smeralda o del Sud Sardegna. Per le coppie straniere in cerca di location suggestive per celebrare il proprio matrimonio c’è anche l’Ogliastra, nel cuore dell’isola. A lanciare la nuova destinazione è stata la giovane architetta ed event planner Adriana Pili che, in sinergia con fornitori del settore wedding e fashion e con i Comuni di Arzana e Ilbono, ha recentemente organizzato uno style shooting, un servizio fotografico che potrà divenire motivo di ispirazione per le giovani coppie che dovranno scegliere il luogo in cui si svolgerà la giornata più importante della loro vita.

Sono stati realizzati scatti suggestivi nella casa museo “Sa Domu de is Ducus” di Ilbono ma anche esternamente in località Flumini, ad Arzana, dove si incontrano due fiumi, il rio Calaresu e il rio de Forru. Nel suo lavoro, la fotografa nuorese Francesca Floris è riuscita a catturare e trasmettere la magia dei paesaggi con le emozioni dei protagonisti dello shooting style.

“Questo shooting – ha spiegato l’ideatrice ed organizzatrice dell’evento, la event planner Adriana Pili – vuole suscitare delle emozioni, fare sognare. É un omaggio alla mia terra, autentica e selvaggia, alle sue bellezze, al suo silenzio. Il paesaggio ogliastrino è un paesaggio lento, ricco di mille sfaccettature capace di regalare scorci inusuali e atmosfere senza tempo. La location scelta è un luogo incantato, tra colori, atmosfere oniriche e suggestive, tra luci soffuse e inebrianti profumi. Uno scenario perfetto per coronare il sogno di una vita ispirato ad un amore sincero, forte e solido”.

“Un ringraziamento speciale per essere riuscito a cogliere la poetica del mio intento va a un team eccellente: a Fabiola Pinna per aver realizzato un abito fresco e delicato, a Francesco Modolo icona della sartoria, alla giovane Hair Stylist arzanese Roberta Nieddu, alla make up Artist Laura Masia, all’oreficeria Pili; soprattutto alle mie fidate la floral designer Antonella Podda e la communication consultant Ludovica Piras. Dell’immaginario suggestivo cosi ricreato sono pregne le emozionanti immagini della fotografa Francesca Floris e della videografa Chiara Mela accompagnate dalle musiche dell’algherese Franca Masu, esponente per eccellenza della lingua e dell’antica cultura catalana di Alghero in Sardegna”.

Per vedere il video CLICCA QUI

FOTO: