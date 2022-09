Ad Alghero vince il centrodestra ma il M5S è il primo partito

Anche ad Alghero viene confermato il trend nazionale con l’affermazione del centrodestra ma il partito più votato, sia alla Camera che al Senato, è il Movimento 5 Stelle (23%), seguito da Fratelli d’Italia (21%).

Il Pd si è attestato al 19% mentre il dato di Forza Italia è migliore di quello nazionale (10,4% alla Camera e 9% al Senato). Male, così come nel resto d’Italia e in Sardegna, la Lega che in città ha raccolto tra il 6 e il 7 per cento. Non sfonda il Terzo Polo, che ad Alghero ha raccolto appena il 4%.