Ad Alghero la festa dell’Aeronautica con le Frecce Tricolori

Dal 20 al 22 maggio, si svolgerà ad Alghero il XXI Raduno Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, in occasione del quale sono stati organizzati una serie di eventi a cui è prevista la partecipazione di diverse Autorità istituzionali politiche, militari, religiose, di Associazioni d’Arma e Combattentistiche e dei Gonfaloni della Regione Sardegna, della provincia di Sassari e della città di Alghero.

Gli eventi si inquadrano all’interno del programma dei festeggiamenti in occasione del 70° Anniversario della fondazione dell’Associazione Arma Aeronautica e del 79° Anniversario del bombardamento della città di Alghero e del suo aeroporto militare avvenuto il 17 maggio del 1943. Eventi a carattere aeronautico che si inseriscono all’interno delle altre attività che si stanno organizzando in vista del Centenario dell’Aeronautica Militare che ricorrerà ufficialmente il 28 marzo del 2023.

Ospite d’eccezione del Raduno sarà la Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori – dell’Aeronautica Militare che presenterà il suo programma acrobatico all’interno della manifestazione aerea – che avrà inizio alle ore 16:45 nell’area di fronte ai Bastioni e lungomare Marco Polo e Cristoforo Colombo – a cui parteciperanno anche i velivoli di addestramento dell’Aeronautica Militare, gli S-208 del 60° Stormo di Guidonia (RM), gli MB-339 e T-346A del 61° Stormo di Lecce.

Ieri la conferenza stampa di presentazione dell’evento con il Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica Giulio Mainini, gli Assessori Alessandro Cocco e Giovanna Caria, il vicepresidente della Fondazione Alghero Pierpaolo Carta, il presidente della Cantina Sociale di Santa maria La Palma Mario Peretto.

“Una grande festa, un evento di grande richiamo che caratterizza questo avvio di stagione; peraltro denso di significati anche storici per la nostra città: così vicino alla data del 17 maggio, che ci ricorda del bombardamento di Alghero – ha detto il sindaco Mario Conoci – La città si appresta a vivere questo fine settimana con tante iniziative frutto di un impegno collettivo dell’Amministrazione, della Fondazione, e sopratutto della associazione Arma Aeronautica, che ha davvero voluto fortemente questo grande evento, un regalo agli algheresi e ai visitatori”.

Per il presidente nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Giulio Mainini “il Raduno nazionale è la massima espressione di vitalità e di presenza, in ambito nazionale e all’estero. Si tratta di un avvenimento straordinario, di grande rilevanza esterna, che vuole confermare la vicinanza e l’affetto di tutti i Soci nei riguardi delle Forze Armate e, al contempo, sottolineare con una serie di eventi celebrativi la diffusa presenza sul territorio nazionale ed all’estero di numerose strutture dell’Associazione che operano per la salvaguardia degli ideali e i valori degli aviatori”.