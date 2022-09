Ad Alghero arriva il circo Rinaldo Orfei

Torna il circo ad Alghero, dal 15 al 26 settembre in via Sardegna all’angolo con via Liguria. Ecco il comunicato arrivato in redazione.

Lo strepitoso show del Circo Rinaldo Orfei, sposa la novità ed affascina il suo pubblico come sempre. Il complesso circense di Tayler Martini con uno spettacolo inedito e ricco di attrazioni internazionali, pluripremiate al Festival di Montecarlo e al Festival di Latina ad Alghero dal 15 al 26 settembre.

Il confortevole chapiteau si trova in via Sardegna, angolo via Liguria. In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni ore 17.30 e 21.00; sabato, domenica ore 16.30 e 19.00; lunedì 26 settembre, unico spettacolo, ore 17.30; 20 e 21 settembre, chiuso per riprese televisive. Per ulteriori informazioni ed eventuali promozioni è possibile consultare la pagina Facebook Circo Orfei e chiamare il numero 3490953945.

Tradizione circense, comicità, musicalità, numeri aerei, equilibrismo, attrazioni esotiche e novità s’intersecano nello show con una grande parata di artisti. Tra le prestigiose attrazioni, i maestosi elefanti della famiglia Gartner, vincitori del Festival di Montecarlo, un’esibizione da record per i conduttori e per i tre bellissimi esemplari.

La tecnologia e l’innovazione approdano al circo con un’attrazione che dall’America giunge in Italia ed è amata da grandi e bambini, l’auto Transformer. Tra le numerose attrazioni. Balto e Boris, coppia affiatata di Border Collie guidati dall’amato compagno Mister Adam, sono pronti ad acrobazie e percorsi di agility, in cui l’istruttore è in perfetta sinergia con i suoi fedelissimi; volteggiano con maestria anche i pappagalli multicolor, protagonisti di simpatiche performance con Miriam Zorzan;

Coreografie di presenza scenica, giochi di luce e colori, per uno spettacolo che riserva anche un gran finale e tante altre attrazioni che saranno intervallate dai clown musicali i Bazan.

Si può inoltre visitare lo zoo, domenica dalle 10.00 alle 13.00.