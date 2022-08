Ad Alghero al via un nuovo corso per il brevetto di Assistente Bagnanti

La locale sezione di salvamento di Alghero apre le iscrizione per il conseguimento del titolo professionale di Assistente Bagnanti, un brevetto con esclusivi vantaggi. Il corso inizierà a Settembre per concludersi con un esame finale a Ottobre/Novembre.

Il Brevetto conseguito con la FIN, oltre a poter svolgere la professione, consente di essere costantemente informato sulle moderne azioni da intraprendere per una corretta cultura della sicurezza acquatica, che si potranno traferire alle persone più vicine, contribuendo così alla messa in sicurezza dei tuoi cari e di tutta la popolazione che, ad oggi, conta purtroppo nel mondo oltre 1000 decessi giornalieri per annegamento.

Con l’inserimento nell’Albo Federale degli Assistenti Bagnanti, si potrà mantenere attiva la prestigiosa qualifica professionale nel corso degli anni. E’ infatti stata rinviato a novembre del 2022, l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 206/2016, che renderà decisamente più impegnativo il percorso per l’ottenimento della qualifica. Tale decreto confermerà i titoli pregressi qualora siano in corso di validità. Il Brevetto FIN è il solo riconosciuto dalla ILS (International Life Saving), è valido per l’Europa e nel Mondo, nei 113 paesi aderenti alla ILS. Consente un bonus per l’arruolamento volontario nella marina militare e nell’esercito e un credito formativo agli esami delle scuole superiori

Il corso di formazione prevede l’erogazione di tre abilitazioni: il brevetto professionale di Assistente Bagnanti; l’attestato di Esecutore BLSD e l’attestato di addetto al primo soccorso aziendale.

Si possono iscrivere persone di ambo i sessi dai 16 anni compiuti.

Info: Prof. Lorenzo Zicconi. Tel: 3290774001. Mail: [email protected] Facebook: Salvamento Fin Sardegna