Accademia Olearia unica realtà italiana sul podio al COI

Anche per il 2025, il Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) ha reso noti i vincitori del Premio Mario Solinas, tra i più autorevoli al mondo nel settore dell’olio extravergine d’oliva. In questa 25a edizione, che ha visto in gara 130 etichette provenienti da 11 Paesi dell’emisfero settentrionale, l’Accademia Olearia di Alghero si è distinta ancora una volta come unica realtà italiana a salire sul podio. I riconoscimenti ottenuti sono il secondo posto nella categoria Fruttato Medio per l’olio DOP Sardegna Eredi Giuseppe Fois, e la finale ottenuta tra i Piccoli Produttori per il pregiato Riserva DOP Accademia Olearia. Si tratta di un risultato straordinario per l’Accademia Olearia, che conferma l’altissimo livello qualitativo raggiunto dalla produzione olearia italiana e in particolare da quella sarda, sempre più protagonista nei concorsi internazionali.

Fondata dalla famiglia Fois, l’Accademia Olearia affonda le sue radici in una tradizione agricola secolare che lega la famiglia al territorio di Alghero, in Sardegna. Il successo al Premio Mario Solinas 2025 è l’ennesima conferma della qualità delle produzioni dell’Accademia Olearia, ma anche un segnale forte per tutto il comparto agroalimentare della Sardegna. Un’isola che, grazie a

realtà come questa, riesce a farsi portavoce dell’eccellenza italiana nel mondo. Un traguardo che rende omaggio non solo alla visione imprenditoriale della famiglia Fois, ma anche al legame profondo con il territorio e al rispetto per un patrimonio culturale e naturale unico.