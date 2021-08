Accademia Olearia arriva Al Forno: cresce il circuito Menjalguer

Dopo il grande successo dell’evento-presentazione a Villa Mosca, Menjalguer si rimette in moto. Il progetto dell’associazione culturale algherese Orion, nato e attivo per valorizzare, promuovere e commercializzare le produzioni tipiche locali cresce ancora e nei prossimi giorni comunicherà l’ingresso di nuove attività oltre che l’individuazione di nuove iniziative volte, come avvenuto fino ad oggi, a raccontare la tradizione e il suo Territorio tramite gli eccellenti prodotti e aziende. Restano sempre attive le interlocuzioni coi maggiori Enti Pubblici con cui a breve dovrebbero essere definiti progetti utile a richiamare visitatori anche nei mesi di bassa stagione e pure in un periodo così difficile. Ma è nel dna di Menjalguer la volontà di non mollare e di andare oltre i diffusi ostacoli. Il segno di questa essenza lo hanno dato le “colonne” del progetto che vanno avanti a testa bassa a chiudere accordi per portare sulle tavole degli algheresi e non le migliori pietanze. E questo, sempre nell’ottica della collaborazione e del rafforzamento del circuito, viene reso noto che l’Accademia Olearia approda Al Forno di Fabrizio Carboni.

Dopo Sa Mandra ecco un’altra gemma del Territorio e realtà di livello internazionale che è presente nella bottega di Menjalguer. Dunque gli straordinari oli dell’azienda della Famiglia Fois e anche l’ottimo vino bianco Chlamis. Ma nono solo. Per una buona riuscita del lavoro di un’azienda ci vuole programmazione e dunque tempo, per questo Al Forno ha chiuso, in vista delle festività natalizie, quando ci saranno sorprese per tutti i clienti, legate ad eventi e prodotti, un accordo con Pure Sardinia, riferimento primario per la vendita nel locale di via Mazzini dei prelibati panettoni artigianali, ottenuti da materie prime di altissima qualità dell’isola di Sardegna.