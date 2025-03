A Maristella riprendono i corsi di preparazione del pane tipico sardo

Riprendono i corsi di preparazione del pane tipico sardo a lievito madre, varie tipologie di pasta e dolci tipici. I corsi curati dalle maestre panificatrici di Olmedo, Maria Talia Tidore e Mariella Pinna, si terranno a Maristella presso l’ex scuola materna.

Si inizia il prossimo 15 marzo con l’apprendimento della preparazione delle Panadas, pietanza, a base di carne, pesce o verdure, racchiuse con la caratteristica cucitura nella sfoglia di pasta. Sas Panadas si preparano in vari paesi della Sardegna e molto spesso sono presenti in sagre e iniziative per la promozione dei prodotti tipici.

Mariella Pinna e Maria Talia Tidore vantano svariati premi e riconoscimenti nel campo della panificazione in forno a legna con l’utilizzo di sfarinati prodotti e macinati in Sardegna.

Per informazioni e iscrizioni chiamare Caterina Sorbara 3805089277 responsabile organizzazione per Associazione EduEcoAgroMaris di Maristella.