Basket, terzo posto in Coppa di Lega per la Pallacanestro Alghero

Il terzo posto della Coppa di Lega è della Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero. Le giovani atlete algheresi concludono un ottimo torneo superando 53-37 A.S.D. San Gabriele Basket Milano, chiudendo la meravigliosa esperienza con 4 vittorie e una sconfitta.

Si tratta di un risultato eccezionale per le ragazze del 2008-2009 della Pallacanestro Alghero. “Quella di oggi – dichiara il dirigente Antonello Muroni – è una vittoria delle nostre famiglie che hanno creduto e continuano a credere nel progetto tra la Pallacanestro Alghero e il Basket 90 Sassari, due realtà attive sul territorio provinciale e regionale da oltre 30 anni”.

“L’obiettivo finale è quello di far crescere nel rispetto delle regole del gioco, in un contesto di sereno divertimento e di irrinunciabile solidarietà di gruppo, ogni singola atleta che, accolta fin dal Minibasket, possa far parte di un settore femminile interamente creato dal Basket 90 e dalla Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero. Parliamo di una grande vittoria delle nostre piccole guerriere. Per loro quello di oggi è solo il primo capitolo di una storia ancora tutta da scrivere, ma siamo certi che si porteranno dentro per sempre la gioia di questi momenti ed il legame speciale che si è creato con le compagne”.

L’ultima gara del torneo è stata buona a livello difensivo per la Pallacanestro Alghero. In attacco Aurora Murgia realizza 26 punti, 8 rimbalzi e 6 recuperi e Olandi 14 e ben 19 rimbalzi. Tutta la squadra si è espressa al meglio, sopratutto in difesa dove Valeria Cossu ha limitato la Bellotti, la miglior realizzatrice del Sanga Milano

Aurora Murgia e Giulia Olandi, tra l’altro, festeggiano con una vittoria la nomina nel miglior quintetto della manifestazione, altro attestato importante per le giallorosse.A fine partita, inoltre, sono arrivati i graditissimi complimenti dell’Allenatore della Nazionale Under 15 Giovanni Lucchesi, presente alla manifestazione voluta dalla Lega e della Fip.

Tanti e qualificati gli attori di questa splendida annata sportiva che si chiude con 2 Titoli Regionali Under 13 e 14 e il 3° posto in Italia nella Coppa di Lega. Un ringraziamento agli Allenatori Fenu Giulio e Mannu Martina , alle Dirigenti M.Giovanna Succu e Silvia Oggiano, e ai genitori delle ragazze.

Classifica Finale:

1 – Firenze Academy

2 – LaPolismile Torino

3 – S.A.P. Alghero

4 – A.S.D. San Gabriele Basket Milano

5 – Umana Reyer Venezia

6 – Libertas Moncalieri

7 – Trentino Alto Adige

8 – Nico Basket Femminile

9 – Basket Pegli

10 – M.B. Azzurra Lanciano

Premi individuali

Miglior quintetto del Torneo: Aurora Murgia (S.A.P. Alghero), Ilaria Bifano (LaPolismile Torino), Isabella Torricini (Firenze Academy), Francesca Baldassarre (Firenze Academy), Giulia Olandi (S.A.P. Alghero).