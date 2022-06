A.N.F.I. Alghero e I.P.A. Tarragona: gemellaggio

Lunedì 6 giugno alle ore 17,00, si è tenuta la cerimonia di ritorno del Gemellaggio tra la sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Alghero e la sezione provinciale I.P.A. (International Police Association) di Tarragona, presso il Centro pastorale Pier Giorgio Frassati. L’evento è stato coordinato dal Presidente della sezione algherese dell’A.N.F.I., M.llo Magg. A. C.S. Cav. Giuseppe Soggiu, e dal presidente provinciale dell’I.P.A. di Tarragona, Sig. Anton Casas. L’appuntamento a Tarragona si è svolto nel 2019, mentre l’appuntamento nella città catalana di Sardegna doveva essere svolto entro il 2020, ma a causa del Covid19, si è atteso sino al 2022.

La Presidentessa del Parlamento Europeo, On Roberta Matsola, ha concesso l’alto patrocinio per l’iniziativa, inviando una lettera di congratulazioni e di auguri. Hanno assistito all’incontro, il Vescovo della Diocesi Alghero – Bosa Monsignor Mauro Maria Morfino, che ha ricordato l’amicizia con il Cardinale Lluís Martinez Sistach, già arcivescovo di Tarragona e Barcellona, il Presidente del Consiglio Regionale, On. Michele Pais, l’Assessore Alessandro Cocco, in rappresentanza dell’amministrazione comunale della Città di Alghero, ed il Console Onorario di Spagna ad Alghero, Avv. Fabio Bruno.

Per le alte cariche della Guardia di Finanza, hanno presenziato il Consigliere Nazionale dell’A.N.F.I., Generale Adriano Siuni, il Comandante Provinciale di Sassari, Colonnello Stefano Rebicchesu, il Comandante della Compagnia di Alghero, Capitano Simone Scibelli e in rappresentanza della Sezione Operativa Navale di Alghero, il Maresciallo Capo Giuseppe Latella.

Dopo la firma delle pergamene di rito e lo scambio di doni tra i presidenti, è stato consegnato il riconoscimento della presidenza ai soci della sezione ANFI di Alghero che abbiano compiuto gli ottanta anni di età, il Sig. Leonardo Riu, il Sig. Francesco Camerada, il Sig. Gavino Marica e Sig. Francesco Carboni, che ha celebrato anche i 30 anni nell’associazione. Un momento di incontro tra le due associazioni che segna un’amicizia duratura tra i rappresentanti di queste due terre di lingua catalana.