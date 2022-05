“Quattro Ristoranti”, domenica su Sky la puntata registrata ad Alghero

E’ ripartito “Quattro Ristoranti”, il viaggio da Nord a Sud dell’Italia dello chef Alessandro Borghese, pronto a mettersi alla scoperta di nuove e imperdibili tendenze della ristorazione italiana. In questo nuovo viaggio lungo la Penisola, Chef Borghese visiterà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: da Alghero a Grado (Gorizia), dal Molise a Verona, da Gubbio (Perugia) fino a Milano.

La prima puntata dello show, produzione originale Sky, è stata trasmessa domenica 15 maggio e si è svolta a Torino. La prossima domenica, alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, verrà invece trasmessa la puntata registrata la scorsa estate ad Alghero e che ha visto la sfida tra i ristoranti Nautilus, Movida, Fronte Mare e Musciora.

Nei 7 inediti episodi che compongono questo nuovo ciclo del programma, quattro ristoratori si sfideranno per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata.