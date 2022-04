Tennis, grande vittoria per l’algherese Concu alle Next Generation

Ennesimo risultato positivo per il Tennis Club Alghero. L’atleta Alessandro Concu vince a Cagliari alle prestigiose Next Generation under 18, seconda tappa della macro-area centro nord, tabellone composto da 56 iscritti , atleti provenienti dalla Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria.

Dopo aver superato in semifinale Romano del Tennis Club Ronchi per 6/2 – 6/3, il giovane algherese ha vinto in finale contro Capasso del Tennis Club Pontedera, per 6/3 – 6/1 , in una partita senza storia dall’inizio alla fine, conquistando punti importanti per il passaggio alla classifica di 2.7.

Nella foto: Alessandro Concu