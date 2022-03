Chiude la stagione 2021-22 de “I Lunedì con la Poesia”

Lunedì 28 marzo 2022, con la replica del recital dedicato alle opere di Antoni Coronzu (*) si concluderà la XI a stagione de ‘I Lunedì con La Poesia’ che, pur segnando la ripresa dopo un periodo di stasi, per motivi contingenti e dovuti ai limiti imposti dalle misure anticovid, i recital non si sono tenuti in presenza bensì sono stati proposti sotto forma di trasmissioni televisive.

Pier Luigi Alvau non nasconde comunque la soddisfazione di aver portato a termine il rinnovato progetto che ha visto svilupparsi un calendario di serate, con letture di opere poetiche soprattutto del Novecento, con l’inserimento in cartellone della metà degli autori di poesia in algherese. Una serie di proposte che hanno ulteriormente contribuito alla riscoperta dell’interesse per la cultura letteraria e poetica in generale ed algherese in particolare, da cui è scaturito un peculiare apprezzamento per i recitals e readings che hanno colmato, seppur televisivamente, molte serate dell’autunno, dell’inverno e degli inizi di primavera.

‘I Lunedì con La Poesia’ si sono potuti realizzare grazie all’impegno e alla professionalità profusi da Pier Luigi Alvau in veste di organizzatore e di promotore culturale, oltre che di interprete delle opere proposte, nonché della collaborazione del chitarrista Gabriele Loriga che con le sue esecuzioni musicali ha arricchito ed impreziosito i recitals. Rilevante l’impegno profuso dalle maestranze e dalla disponibilità dell’emittente che ha permesso le registrazioni e la messa in onda delle trasmissioni. Il tutto, come da consolidata consuetudine, senza alcun intervento economico pubblico o privato, tantomeno di sponsorizzazioni commerciali.

Volge alla chiusura, quindi, con soddisfazione non solo di Alguer Cultura – che ha prodotto come sempre l’iniziativa – ma anche del pubblico e con encomi della critica, un’iniziativa che ha destato e continua a destare interesse ed entusiasmo.

“‘I Lunedì con La Poesia’ – ricorda Alvau – hanno innegabilmente aperto da quasi due decenni sia ad Alghero che in Sardegna la strada per una nuova proposta culturale tradotta volutamente in spettacolarizzazione poetica, oggi anche televisiva, dove la qualità del prodotto – la poesia in se stessa opportunamente declamata ed interpretata – viene offerta senza veli mistificatori e senza intenti speculativi” . Un’ulteriore ed ultima considerazione è da farsi sul giorno della settimana scelto per questa nrassegna, ovvero il lunedì, che tradizionalmente risultava essere – non solo per Alghero – un giorno privo di qualsiasi attività o proposta di tipo culturale. Sarà una casualità o una coincidenza, però, danqualche anno a questa parte, dopo le prime edizioni de I ‘I Lunedì con La Poesia’ altre iniziative stanno cercando di emularne la formula, altre hanno fatto capolino in occasione di particolari giornate commemorative”.

A tal proposito va ricordato che Pier Luigi Alvau è stato il primo e l’unico per molti anni a celebrare ad Alghero la “Giornata Mondiale della Poesia”. Le rassegne di Alvau evidentemente hanno fatto e continuano a fare scuola anche come evento organizzativo oltre che come proposta culturale capofila.

Appuntamento quindi su CatalanTV (canale 15 del digitale terrestre regionale) lunedì 28 marzo 2022, alle ore 20,20 – 23,00 (replica).

(*) Antonio Coronzu è sicuramente una delle figure poetiche più rappresentative dell’algheresità attuale. La storia poetica di Antonio Coronzu ha inizio negli anni ’60 del secolo scorso al “Centre d’Estudis Algueresos” dove non si può dire che non abbia avuto grandi maestri come Rafael Catardi ed Antonella Salvietti. Lui, crescendo in questo ambiente, riceve la proposta dall’Editoriale Barcino di Barcelona che nel 1972 pubblica “Mosaic”, suo primo libro di poesie. Antoni Coronzu continua scrivendo e producendo suoi lavori poetici senza tenere troppo in considerazione né avendo ansie con finalità di pubblicazioni editoriali. Le sue poesie trovano però sempre più spazio in riviste e giornali che fanno scelte di qualità letteraria. Nel 2008 le edizioni dell’Obra Cultural de l’Alguer pubblicano parte dei suoi lavori in “Poemes i Cançons” fino ad arrivare al 2016 quando tutta l’opera di Antonio Coronzu viene pubblicata dall’Editorale Saldonar di Barcellona con il titolo “Totes les poesies i un llibre més”. La poesia di Antonio Coronzu è molto profonda e soprattutto mette in evidenza il distacco che lui ha messo in atto quando lascia Alghero per motivi professionali e si trasferisce “in continente” a Torino, dove ha quasi tutta la sua attività di professore di lingue e letterature straniere. Ora continua vivendo a Torino, che di fatto da molto tempo è diventata la sua città d’elezione. Ad ogni modo non rinuncia a venire ad dove ritrova l’ambiente della sua infanzia e gioventù. Il dualismo fra Alghero e Torino (e le grandi città in genere) ha dato vigore ed ispirazione alla poesia di Antonio Coronzu, che rappresenta il contrasto tra la terra natia (Alghero e la Sardegna) e la terra di elezione che gli ha offerto un ampliamento di visioni e di vita. Pere Lluís Alvau non ho mai nascosto la sua ammirazione sia per l’opera poetica e letteraria, sia per il personaggio Antonio Coronzu che ritiene sia il più grande poeta algherese vivente e sicuramente – in riferimento anche al passato – uno dei più grandi in assoluto.