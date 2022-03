Settimana ricca di appuntamenti al Poco Loco

Sono ripresi i grandi concerti al Poco Loco di Alghero, unica realtà cittadina che propone, da più di 20 anni, una programmazione di eventi con artisti internazionali che spazia dal Jazz al blues, passando per il pop. Questa settimana saranno tre gli eventi, dal giovedì al sabato

Giovedì 10 Marzo, alle ore 22, appuntamento con Michael Mayo. Nato a cresciuto a Los Angeles, ma da qualche tempo trasferitosi a New York dove è diventato il pupillo di Herbie Hancock e uno dei nomi nuovi della vocalità afroamericana, viene da qualcuno indicato come l’erede di Bobby McFerrin per via di quella versatilità espressiva che

gli consente di spaziare dal jazz al pop e oltre.

Venerdi 11 Marzo, alle ore ore 22.30, appuntamento con la Piccola Goganga Orchestra. (Mariano Melis: voce e chitarre; Daniele Manca: piano tastiere e cori; Francesco Santu: basso; Marco Chessa: batteria e cori; Gianpiero Carta: sassofono e clarinetto). Legati dalla passione per la musica, i cinque componenti della Piccola Orchestra Goganga si riuniscono nell’età della maturità per dar vita al nuovo progetto musicale in omaggio a due grandissimi cantautori italiani, Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. Così nasce la Piccola Orchestra Goganga,

Sabato 12 Marzo, sempre alle ore 22.30 (ingresso gratuito), si esibiranno i Milestones, l’unica tribute band ufficiale riconosciuta in Sardegna dall’associazione Rolling Stones Italia. I concerti dei Milestones propongono le pietre miliari (di qui il nome della band) della carriera musicale dei Rolling Stones, con tutti i loro “cavalli di battaglia”, ma anche i blues suonati agli esordi della carriera.

E’ possibile prenotare un tavolo con il sistema rapido su www.pocolocoalghero.com

Nella foto: Michael Mayo