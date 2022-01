Alghero Marathon alla Sassari in corsa

Quella che a Sassari per tredici edizioni è stata la ‘Corri in centro’ ha conosciuto ieri il battesimo con la nuova denominazione di Sassari in Corsa. Niente più tre giri da 2,2km (con conseguente tripla salita del corso Vittorio Emanuele) ma bensì partenza ed arrivo dallo stadio dei Pini “Tonino Siddi”, dopo un giro cittadino, sempre per una distanza totale di 6.5km che comprende viale Sicilia, corso Vittorio Emanuele , piazza Azuni, viale Italia, via Monte Grappa, viale San Pietro, via delle Conce, corso Vico, viale Sicilia e via Cervi prima di far rientro per l’arrivo nell’impianto di atletica. Ad organizzare l’evento la Fidal provinciale in collaborazione con la Uisp e la Trail&Road Runners, gli stessi che ad ottobre scorso curarono la Corsa in Rosa. In duecento al via della gara competitiva ai quali si somma un centinaio di amatori per la gara non agonistica di 4km. Gli undici portacolori dell’Alghero Marathon hanno conquistato quattro podi di categoria. Angelo Tiloca si è classificato al secondo posto tra gli SM45 regolando in volata Angelo Marras e Francesco Secchi. Per lui, che fu terzo nell’edizione del 2020 ma con percorso differente, diciassettesimo posto assoluto (23’26).

I restanti tre podi sono arrivano grazie a Daniela Zedda, Rossella Soriga e Laura Cilliano rispettivamente terze nelle categoria SF50, SF55 e SF35. Alla Sassari in Corsa hanno preso parte anche Giuseppe Corda (10° SM40), Claudio Barbero (15° SM40), Walter Trova (23° SM40), Roberto Flore (12° SM45), Luca Taras (16° SM45), Luigi Pisanu (13° SM50) e la debuttante bluerunners Giuliana Portas. Nella classifica assoluta vittoria di Simone Pulina ed Alice Capone. Domenica prossima si lascia l’asfalto per fare ritorno sugli sterrati con il 40mo trofeo di cross Città di Ozieri, terza giornata del Festival del cross 2022, ospitato all’ippodromo di Chilivani.