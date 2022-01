Alghero, l’Università delle Tre Età riparte con nuovi appuntamenti

Continuano ad Alghero le conferenze della Università delle Tre età. Martedì 18 gennaio, alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sassari 179, il dottor Gian Luigi Pirovano – Psicologo , Psicoterapeuta- per il Seminario di Psicologia, terrà la Conferenza: “Il Super Io” . Giovedì 20 gennaio, alle ore 16.30, presso la Sede di Via Sassari,179 la dott.ssa Alessandra Derriu, Archivista dell’Archivio Diocesano di Alghero-Bosa , Scrittrice e Storica , terrà la conferenza: “Alghero e la Sardegna nel 1500. Dal Testo Legislativo del Vescovo Baccallar: Osterie e Sacramento del Battesimo”.