Dati Covid ad Alghero: i positivi sono 226

I dati di monitoraggio sull’andamento del Coronavirus nel territorio comunale di Alghero, in seguito all’aggiornamento odierno fornito dall’Ats, mostrano 226 positivi totali, 7 ospedalizzati e 36 persone in quarantena.

In Sardegna si registrano invece 1123 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4614 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20092 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 ( 1 in più di ieri), mentre quelli ricoverati in area medica sono 148 ( 26 in meno di ieri). 10313 sono i casi di isolamento domiciliare ( 869 in più di ieri).

Si registra il decesso di una donna di 69 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.