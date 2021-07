Covid, in Sardegna l’indice RT più alto d’Italia

In Sardegna, nelle giornata dal 23 al 29 luglio, si è registrata l’incidenza di contagi su 100mila abitanti più alta d’Italia: 136,2. Dalla bozza del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss è stato inoltre segnalato in Sardegna l’indice Rt puntuale (calcolato al 14 luglio) più elevato con 2.44, seguita dalla Pa di Trento con 2.27 e dalla Liguria con 2.12.

Il valore di occupazione delle terapie intensive sale al 4,2% (4,4% per i reparti ordinari). La soglia critica che porta al passaggio in zona gialla è fissata al 10% e 15% di occupazione rispettivamente per le intensive e i reparti ordinari.

La Sardegna assieme ad altre Regioni del Sud registra i parametri ospedalieri più elevati al 27 luglio. Nel dettaglio Sicilia, Calabria e Campania hanno un valore di occupazione nelle aree mediche rispettivamente dell’8%, del 6,6%, e del 4,9%. In Rianimazione la Sicilia è al 4,7%, il Lazio al 3,7%.