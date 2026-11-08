Yacht Club Alghero, estate da record: la Scuola Vela incorona la stagione degli 80 anni

Lo Yacht Club Alghero archivia la stagione estiva 2026 con un bilancio ampiamente positivo, segnato dal consolidamento delle proprie attività sportive e dalla crescita della Scuola Vela. Il sodalizio algherese traccia il consuntivo di un periodo denso di iniziative rivolte alla promozione della cultura del mare e alla formazione dei giovani allievi.

Elemento centrale dell’attività estiva è stato il nuovo incremento nelle adesioni ai corsi di vela, che hanno visto la partecipazione di bambine, bambini e ragazzi. Sotto la guida degli istruttori e dei collaboratori selezionati dal Direttivo, la Scuola Vela ha affiancato alla didattica in mare i valori dello sport e della tutela ambientale, confermandosi punto di riferimento per l’associazione. Sul piano agonistico e organizzativo, il club resta in attesa di conoscere il posizionamento definitivo nella classifica nazionale del 2026, dopo il 18° posto conquistato nella precedente rilevazione.

Tra i momenti salienti dell’estate figura la celebrazione dell’ottantesimo anniversario dalla fondazione del Club, festeggiato con un incontro conviviale presso la sede del Porto a cui hanno preso parte soci e diversi ex presidenti del sodalizio. Sul fronte istituzionale, lo YCA ha inoltre presenziato a Roma, presso la Camera dei Deputati, alla cerimoniale di consegna dei Blue Marina Awards, evento che ha visto il Porto di Alghero premiato tra le eccellenze della portualità turistica italiana.

«Siamo profondamente grati ai nostri iscritti e alle loro famiglie che ci danno o riconfermano la fiducia. La nostra scuola vela è davvero un punto di vanto per il club e siamo sicuri che ha davanti un futuro roseo, al di là delle classifiche nazionali dove ogni anno figuriamo bene», ha dichiarato il presidente dello YCA, Pier Paolo Carta. «È stata un’altra estate lunga e ricca di esperienze e attività, l’estate dei nostri 80 anni. Ma è stato anche l’anno del terzo riconoscimento per il porto di Alghero ai Blue Marina Awards, al quale eravamo presenti come realtà attiva dell’approdo algherese. Ringrazio tutto il direttivo che insieme a me lavora alacremente per far sì che il club esprima al meglio le sue potenzialità».