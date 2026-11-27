X Factor, i sassaresi Mad-Dog volano in finale: il 3 dicembre la sfida decisiva ad Assago

La musica del Nord Sardegna conquista il palco più ambito della televisione italiana. I Mad-Dog, band originaria di Sassari, stacca il biglietto per l’ultimo atto di X Factor 2026, guadagnandosi l’accesso all’attesissima serata conclusiva che si terrà giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago. Un traguardo che tiene viva anche la corsa alla vittoria della loro giudice, Paola Iezzi, rimasta in gara proprio grazie al talento del quartetto.

Il pass per la finale è arrivato al termine di una semifinale ad alta tensione, caratterizzata da una doppia eliminazione. Nonostante non siano riusciti a strappare la qualificazione diretta nella prima frazione di gara — dove avevano proposto una personale rilettura in chiave indie rock di Murder on the Dancefloor ottenendo gli elogi al tavolo dei giudici — i musicisti sassaresi hanno saputo imporsi nella seconda fase della serata, convincendo ancora una volta il pubblico da casa.

A contendersi il titolo insieme alla formazione isolana, nella notte di Assago, ci saranno Alex Fontana, Patrizia e Giacomo Calò. Si ferma invece a un passo dal traguardo il percorso de Le Distanze e di Teo Bok, usciti di scena al termine della puntata. Per i Mad-Dog inizia ora il conto alla rovescia verso l’ultima sfida, con tutta la Sardegna pronta a fare il tifo.