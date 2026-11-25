Volley, storico esordio in Under 19 per la Web Project Sottorete Alghero

Esordio storico per la Web Project Sottorete Alghero, scesa in campo martedì 24 novembre sul parquet della GS Ittiri Volley per la prima giornata del campionato Under 19 maschile. L’incontro si è chiuso sul 3-1 in favore dei padroni di casa (parziali 26-14, 24-26, 25-12, 25-15), ma per la formazione algherese — interamente composta da atleti alla prima esperienza ufficiale — la sfida ha rappresentato il battesimo del fuoco nella categoria.

«L’Ittiri è una bella squadra, composta da ragazzi molto validi, ma anche noi possiamo fare di più» commenta l’allenatore Enrico Granese analizzando la prestazione dei suoi. «La partita purtroppo si è messa male perché eravamo contratti. Ci stava: era la prima gara vera e ufficiale per tutti i ragazzi. Qualcosa di buono, però, si è visto: siamo riusciti a portarci a casa un set contro una squadra che in questo momento era nettamente più pronta di noi. Ci sono belle prospettive. Dobbiamo impegnarci e cercare di ottenere risultati; poi verrà quello che verrà, tra sconfitte e vittorie. Prenderemo tutto, perché i ragazzi devono crescere e migliorare per portare avanti il progetto che abbiamo in mente».

Al di là del risultato sportivo, la serata assume un significato particolare per la società, come sottolinea il presidente Stefano Ogno: «È stata un’emozione vedere, per la prima volta negli oltre vent’anni di storia della Sottorete, una squadra del settore giovanile esordire in Under 19. Per molto tempo abbiamo disputato soltanto campionati di categoria, perché mancavano giovani; oggi abbiamo finalmente un settore giovanile con ragazzi dai 13 anni».

Il numero uno del club rivolge poi un ringraziamento allo staff e ai giocatori più esperti per il supporto nella crescita del vivaio: «Sono orgoglioso del lavoro svolto durante la preparazione insieme al mister Enrico Granese e grazie anche al coach preparatore Livio Pomponi della Jail Break, che ci ha supportato nella preparazione fisica. Ringrazio i veterani Massimo Castaldi, Demartis, Vattioni, Nettuno e Sghirru, che stanno dando un grande supporto ai compagni meno esperti. Qualche capello grigio c’è, ma anche tanta determinazione: il loro esempio motiva i più giovani e dà loro prospettive. Sono fiducioso che questo gruppo continuerà a crescere».

Il calendario propone ora due impegni casalinghi nella palestra dell’Istituto Tecnico Commerciale A. Roth di Alghero: sabato 28 novembre alle 20:00 toccherà alla Prima Divisione fare il suo debutto stagionale contro l’ASD Centro Storico Castelsardo, mentre l’Under 19 tornerà sottorete domenica 6 dicembre alle 11:00 per affrontare la Pallavolo Olbia.