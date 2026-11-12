Voli più cari per l’estate, il monito di Ryanair: “Aumenteremo i prezzi”

Viaggiare in aereo durante la bella stagione costerà di più, e stavolta a mettere le mani avanti è direttamente il principale vettore low cost europeo. A lanciare l’allarme sui futuri rincari dei biglietti è Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, che in un colloquio con il quotidiano La Stampa ha delineato uno scenario fatto di inevitabili ritocchi verso l’alto per l’intero comparto dell’aviazione.

Alla base di questa prospettiva c’è l’impennata delle spese operative legata alle forniture energetiche. Finora la compagnia irlandese è riuscita ad assorbire l’urto grazie a vecchi accordi di fornitura bloccati prima che esplodessero le tensioni in Medio Oriente. Con l’esaurirsi di queste protezioni finanziarie, tuttavia, l’aumento dei costi si scaricherà direttamente sul mercato: «La prossima estate aumenteremo i prezzi», ha messo in chiaro il manager, spiegando che il rialzo dei listini sarà una mossa obbligata per ogni operatore del settore intenzionato a bilanciare le maggiori uscite.

Secondo l’analisi del vertice di Ryanair, l’ondata di rincari non risparmierà nessuno, ma non tutti i vettori avranno il tempo o la forza per adeguarsi. Wilson ha infatti sottolineato come diverse compagnie concorrenti rischino di restare schiacciate dalle perdite prima ancora di riuscire a correggere le proprie tariffe. Pur precisando che una fase critica non è mai motivo di compiacimento, l’amministratore delegato ha rivendicato la solidità patrimoniale del proprio gruppo come l’arma decisiva per attraversare la tempesta e onorare gli impegni presi con i passeggeri, proprio mentre altri operatori potrebbero trovarsi in forte affanno.