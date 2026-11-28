Voli invernali su Alghero, Futuro Nazionale: «”Alghero All Seasons” è un’anatra zoppa che rischia di non volare»

Il Comitato 221 di Futuro Nazionale Alghero, movimento legato al generale Vannacci, interviene sulla gestione dei collegamenti aerei invernali dello scalo algherese, criticando il patto «Orizzonte Riviera del Corallo / Alghero All Seasons» promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto e dall’assessore alla Programmazione Daga.

L’iniziativa comunale prevede la destinazione di una quota dell’imposta di soggiorno a un fondo per sostenere i voli in bassa stagione, con l’obiettivo di estendere l’operatività aeroportuale dal 23 ottobre al 30 novembre e di anticipare la ripresa al 1° marzo. Un piano che il Comitato giudica «improvvisato e destinato a rivelarsi inefficace», soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni del responsabile commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, secondo cui la compagnia sta valutando la cancellazione di tutti i propri voli da e per Alghero nei mesi di febbraio e marzo a causa del mancato rispetto, da parte della Regione, dell’impegno ad abolire l’addizionale municipale sui diritti d’imbarco da novembre.

Le competenze e le risorse Al centro delle critiche del Comitato c’è l’impiego dei fondi comunali in un ambito in cui l’ente locale non avrebbe potere decisionale. «L’amministrazione Cacciotto e l’assessore Daga mettono sul tavolo il denaro dei cittadini algheresi, ma le leve che decidono se in inverno si vola non sono nelle mani del Comune – sottolinea il Comitato 221 di Futuro Nazionale Alghero –. L’addizionale dipende dalla Regione e dal via libera dello Stato mentre il programma dei voli dipende dalla compagnia. Sostanzialmente il Comune paga ma non decide nulla».

Secondo il Coordinamento, l’operazione rischia di essere compromessa proprio dalle scelte del vettore irlandese: «La tanto sbandierata “Alghero All Seasons” rappresenta la classica espressione inglese che si usa quando non si vuole far capire ai cittadini di cosa si tratta. Dietro la formula c’è un’anatra zoppa che ora rischia pure di non riuscire a volare – osserva il Comitato –. Il patto vuole anticipare la ripresa dei voli al 1° marzo, e proprio febbraio e marzo sono i mesi che la compagnia aerea minaccia di cancellare i voli. All’anatra zoppa si aggiunge il rischio, ben più grave, di non riuscire a volare».

Nel documento si evidenzia inoltre come la questione riguardi l’attrattività del territorio al di fuori dei mesi estivi, richiamando anche le recenti osservazioni dell’amministratore delegato di Geasar e Sogeaal, Silvio Pippobello, sulla redditività delle rotte per le compagnie aeree, nonché quanto riconosciuto dallo stesso sindaco Cacciotto il 19 novembre in merito alle «criticità dei voli in continuità» dopo il disimpegno di Aeroitalia.

«Se Alghero attirasse viaggiatori a sufficienza in autunno, inverno e primavera, le compagnie arriverebbero da sole – afferma il Comitato –. Se servono denaro pubblico e contributi di co-marketing per convincerle, vuol dire che manca la domanda turistica. Questo si verifica perché manca un’offerta turistica vera, cioè un motivo vero per scegliere Alghero fuori dalla stagione balneare. Lo dicono anche gli operatori del turismo: non si può pretendere che siano le compagnie aeree a creare la domanda, deve generarla il territorio».

«L’obiettivo di un’Alghero viva dodici mesi l’anno è condivisibile e nessuno può dirsi contrario – conclude il Comitato 221 di Futuro Nazionale Alghero –, ma senza una destinazione davvero attrattiva e senza obiettivi misurabili, la destagionalizzazione del sindaco Cacciotto e dell’assessore alla Programmazione Daga rischia di diventare l’ennesima scommessa persa a