Voli e incertezze, FI attacca: «Todde e Manca dicano la verità sui collegamenti»

La gestione della continuità territoriale aerea continua a suscitare forte dibattito all’interno del panorama politico sardo. Sulla vicenda è intervenuto Marco Tedde, già sindaco di Alghero e dirigente nazionale di Forza Italia, sottolineando la rilevanza politica dell’interrogazione presentata nei giorni scorsi da Maria Laura Orrù, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale. Secondo l’esponente azzurro, le perplessità sollevate da un membro della stessa coalizione di governo confermano le criticità già denunciate dal centrodestra sui ritardi accumulati, le incertezze relative all’uscita della compagnia Aeroitalia e le risorse ancora da erogare per i ristori e gli aiuti di stato.

«Quando anche una rappresentante della maggioranza chiede conto alla presidente Todde e all’assessora Manca dei ritardi e dell’assenza di una soluzione alternativa per garantire i collegamenti – dichiara Marco Tedde – significa che le preoccupazioni sollevate non erano affatto infondate. L’iniziativa dimostra che la questione investe direttamente la capacità della Giunta di governare una partita strategica per l’isola».

Il dirigente di Forza Italia rimarca come, dopo mesi di rassicurazioni, l’annuncio del disimpegno di Aeroitalia sia arrivato in assenza di un piano alternativo reso pubblico. «Occorrono atti, tempi certi e garanzie concrete – prosegue Tedde –. Todde e Manca devono uscire dalla fase delle dichiarazioni di circostanza: occorre chiarire a quali condizioni avverrà il cambio di vettore, quali compagnie siano pronte a subentrare e quali strumenti siano attivabili per impedire qualsiasi interruzione del servizio».

«La continuità territoriale non è una vertenza tra Regione e vettori privati, ma un diritto costituzionale alla mobilità che va tutelato per evitare disagi ai passeggeri e danni all’economia sarda», conclude Tedde, auspiscando che il rilievo mosso dalla maggioranza conduca a risposte immediate e alla svolta operativa finora mancata.