Voli e continuità, l’affondo di Tedde: «La Giunta Todde chieda consigli alla Sicilia»

“Comiso è la fotografia impietosa del fallimento politico della Giunta Todde sulla continuità territoriale. In Sicilia, in uno scalo che per anni ha sofferto la stagionalità e le difficoltà di traffico, si investe, si porta un secondo aereo, si aprono nuove rotte e si programma un’offerta annuale. In Sardegna, invece, dopo quasi due anni di governo Todde, siamo arrivati al caos dei collegamenti, all’incertezza sui voli e al rischio concreto di assistere al de profundis della continuità territoriale. È difficile trovare una rappresentazione più eloquente della distanza tra chi governa e produce risultati e chi, invece, non riesce neppure a garantire ciò che già esiste”. Lo dichiara Marco Tedde, esponente di di Forza Italia ed ex sindaco di Alghero, commentando il potenziamento dei collegamenti annunciato da Aeroitalia per l’aeroporto siciliano di Comiso.

“Dal 15 dicembre – spiega Tedde – Aeroitalia prevede di basare un secondo velivolo a Comiso e di attivare quattro collegamenti con Napoli, Pisa, Venezia e Malta, ciascuno con due frequenze settimanali e una programmazione annuale. Un’operazione sostenuta dalla Regione Siciliana con tre milioni di euro. Non stiamo dicendo che Comiso abbia già risolto tutti i suoi problemi, ma che la Regione Siciliana ha una direzione, una strategia e una capacità di intervento. È proprio ciò che manca drammaticamente in Sardegna”. “Il confronto è ancora più amaro se si considera che la Sardegna dovrebbe avere, per la propria condizione insulare, una particolare attenzione e una competenza consolidata nella gestione della continuità territoriale. Eppure la Giunta Todde e l’assessora Manca sembrano incapaci di governare persino le criticità che loro stesse avrebbero dovuto prevenire. Si rincorrono le emergenze, si accumulano incertezze e i cittadini non sanno più se e a quali condizioni potranno volare”.

“Il nostro suggerimento alla presidente Todde e all’assessora Manca è dunque molto semplice: chiedano un incontro al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò. Si facciano spiegare come si costruisce una procedura, come si dialoga con i vettori, come si utilizzano le risorse pubbliche e come si programma il potenziamento dei collegamenti. Magari da questo confronto potrebbero ricavare qualche indicazione utile per uscire dal buio nel quale hanno condotto la continuità territoriale sarda”. “Non si può continuare a evocare il diritto alla mobilità dei sardi e poi dimostrare di non essere in grado di tutelarlo. Non bastano le dichiarazioni, le rassicurazioni e gli scaricabarile: servono soluzioni, responsabilità e capacità amministrativa. Comiso dimostra che anche uno scalo con difficoltà strutturali può essere rilanciato attraverso scelte politiche e strumenti concreti. La Sardegna, invece, con la Giunta Todde rischia di fare il percorso inverso: perdere collegamenti, certezze e credibilità”.

“Questa è la vera bocciatura politica: mentre la Sicilia lavora per aggiungere aerei e destinazioni, la Sardegna è costretta a interrogarsi su come evitare di perdere quelli che ha. La presidente Todde e l’assessora Manca hanno il dovere di spiegare ai sardi come intendono fermare questo disastro. Perché la continuità territoriale non è una concessione della Regione, ma un diritto fondamentale dei cittadini. E oggi quel diritto è seriamente messo a rischio dalla loro incapacità di governo -chiude Tedde-”.