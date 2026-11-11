Violenza e insulti ai vigili urbani di Alghero durante un controllo: condannato un quarantenne

Un intervento per una violazione al codice della strada si è trasformato in un’aggressione ai danni degli agenti di polizia locale, culminando in un processo penale e in una condanna presso il Tribunale di Sassari. I fatti risalgono a due anni fa, quando un uomo della zona si è scagliato contro la pattuglia intervenuta per disporre il recupero forzato del suo veicolo.

Alla vista del carro attrezzi, il proprietario dell’auto ha dato sfogo a un’escalation di violenza: prima ha colpito fisicamente gli agenti con pugni al fianco, per poi impugnare attrezzi da lavoro trovati a portata di mano per minacciare gli operanti. La condotta si è ulteriormente aggravata con pesanti insulti, gesti a sfondo sessuale verso il personale in servizio e successive intimidazioni proseguite anche all’interno degli uffici del comando locale.

Tratto a giudizio per i reati di resistenza, minacce a pubblico ufficiale e violenza di genere, l’imputato è stato processato con rito alternativo. Il giudice per le udienze preliminari ha espresso la sentenza di primo grado infliggendo una pena di un anno e cinque mesi di reclusione, riducendo la richiesta formulata dalla pubblica accusa al termine della requisitoria.

Nella foto: immagine d’archivio