Violenza di genere e traumi nella psiche: il punto di medici, giuristi e neuroscienziati all’Università di Sassari

“La violenza di genere è un’impronta indelebile nella psiche che lascia segni che si tramandano per generazioni”. Questa la conclusione di un appassionato convegno che si è svolto nell’Aula magna dell’Università di Sassari, organizzato dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri sul tema: “Ferite invisibili: la violenza di genere nella psiche”. L’incontro si è aperto con i saluti del presidente dell’OMCEOSS, Salvatore Lorenzoni che ha illustrato il percorso di sensibilizzazione e formazione che l’Ordine sta portando avanti su un fenomeno che richiede competenze multidisciplinari. Un’intensa giornata di riflessione sviluppata dalle responsabili scientifiche, Gianfranca Nieddu e Daniela Soro che hanno raccolto l’adesione di una vasta platea, ma soprattutto gli interventi di autorevoli figure in campo psichiatrico, scientifico e giuridico.

“Negli ultimi 30 anni gli omicidi in Italia sono diminuiti, il paese è agli ultimi posti in Europa, mentre rimane alto il numero dei femminicidi” con questa premessa ha esordito lo scienziato Pietro Pietrini, esperto internazionale nel campo delle neuroscienze che ha illustrato come i fattori biologici, genetici e ambientali possano concorrere alla formazione di atteggiamenti aggressivi. Ha inoltre sottolineato che la presenza di un disturbo psichico non implica necessariamente comportamenti violenti, così come chi commette un femminicidio non è necessariamente affetto da una patologia mentale. Dunque, le neuroscienze possono comprendere alcuni fattori di rischio, ma non prevedere chi diventerà un assassino. Pietrini ha anche evidenziato che la maturazione cerebrale degli adolescenti si completa solo dopo i 25 anni, ecco perché il giovane che cresce in un ambiente violento potrebbe essere condizionato negativamente. L’esposizione ad un ambiente negativo è percepita anche nel periodo gestionale “come un’unghiata sulla corteccia prefrontale, che si trasmette per generazioni”.

Per Sara Mannino, neuropsichiatra infantile, l’esposizione al trauma è un forte fattore di rischio, ma non sempre porta a deragliamenti psicopatologici. “E’ comunque certo – ha assicurato Il direttore del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze della ASL 1, Paolo Milia – che il trauma non lascia soltanto segni negativi, ma può anche generare nuove forme di apprendimento e favorire processi di guarigione, grazie alla plasticità neuronale. La stessa esperienza traumatica, infatti, può produrre conseguenze diverse: ferire profondamente la persona, ma anche innescare percorsi di rielaborazione e crescita.

Per valutare l’efficacia delle norme sulla violenza di genere, è stato istituito un Osservatorio presso il ministero della Giustizia del quale fa parte il giurista sassarese Antonio Mura, che ha evidenziato l’importanza delle professionalità coinvolte nella gestione dei casi di violenza, ricordando la Convenzione di Istanbul del 2011, che considera la violenza di genere come una violazione dei diritti umani. Mura ha anche illustrato una direttiva dell’Unione Europea del 2024 che riconosce il controllo economico sulla vittima come un elemento cardine della violenza domestica, una normativa che dovrà essere adottata da tutti gli stati membri entro il giugno del 2027.

La violenza di genere è stata sviscerata anche da un punto di vista linguistico, ed è stata Antonella Brianda dell’Ansa, componente delle giornaliste iscritte all’associazione Giulia, a sottolineare l’importanza del contrasto agli stereotipi nel raccontare le vittime di femminicidio. La cronaca dell’uccisione di una donna deve rispettare le regole sancite dal nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti italiani, in vigore dal 1° giugno del 2025. A conclusione del convegno Daniela Soro e Gianfranca Nieddu hanno evidenziato che anche le ferite che non si vedono esistono. Riconoscere i traumi, non colpevolizzare le vittime e accompagnare le donne verso la consapevolezza è quanto si propone l’Ordine dei medici impegnato in prima linea contro questa piaga sociale